Phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc ế vé

Theo nền tảng bán vé Maoyan, hơn 10.000 suất chiếu bộ phim khoa học viễn tưởng Tam Tinh Đôi, Quá khứ của tương lai (Sanxingdui: Future Past) được lên lịch trong ngày ra mắt. Dù vậy, sự quan tâm của khán giả khá hạn chế.

Tính đến tối 22/10, doanh thu bán vé đặt trước của bộ phim chỉ đạt 65.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 251,5 triệu đồng. Maoyan dự báo tổng doanh thu phòng vé có thể vẫn dưới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 387 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với kinh phí sản xuất được công bố.

Theo công ty sản xuất Bona Film Group, gần 100 người đã dành hơn 2 năm để hoàn thành bộ phim, với kinh phí vượt 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 38,69 tỷ đồng.

Một số cảnh trong phim AI Tam Tinh Đôi, Quá khứ của tương lai. Nguồn: Douyin/AIGMS

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc điều hành Bona Film Group Jiang Defu thừa nhận bộ phim chưa nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả. Dù vậy, ông cho rằng việc đưa một tác phẩm hoàn toàn do AI tạo ra lên màn ảnh rộng đã là bước thử nghiệm đáng kể.

“Chúng tôi là những người đầu tiên thử nghiệm, những người đầu tiên được cấp phép phát hành tại rạp và những người đầu tiên được khán giả đón nhận”, ông Jiang nói. “Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không dễ dàng”.

Tại Trung Quốc, video do AI tạo ra đang phát triển nhanh chóng. Trên Douyin, nền tảng tương tự TikTok, các phim ngắn được tạo bằng AI thu hút hơn 200 tỷ lượt xem riêng trong tháng 9.

Dù vậy, lượng người xem trực tuyến lớn chưa đồng nghĩa với khả năng thành công tại phòng vé. Trên mạng xã hội Weibo, một người dùng Trung Quốc bày tỏ quan điểm rằng bộ phim có thể thu hút sự chú ý nếu được phát miễn phí trên các nền tảng trực tuyến, nhưng khán giả chưa chắc chấp nhận trả tiền để xem tại rạp ở thời điểm này.

Sự phát triển của AI trong ngành điện ảnh đang diễn ra tại nhiều thị trường, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về tương lai của nghề làm phim và việc làm của diễn viên.

Tại Hollywood, nhiều người trong ngành lo ngại công nghệ này có thể thay thế một số công việc sáng tạo, từ diễn xuất đến sản xuất hình ảnh.

Bộ phim khoa học viễn tưởng do AI tạo ra Gods Don't Give Gifts dự kiến ra mắt tại Mỹ vào ngày 4/12. Trong khi đó, Tilly Norwood, một diễn viên ảo được tạo bằng AI từng thu hút sự chú ý qua các cuộc phỏng vấn lan truyền trên mạng xã hội, cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim sắp ra mắt mang tên Misaligned.