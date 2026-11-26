Theo dữ liệu mới nhất từ Maoyan, bộ phim cổ trang chiếu mạng Bảo Châu do Đại Lộ Oa và Lại Vỹ Minh đóng chính đã chính thức cán mốc hơn 50 triệu lượt xem hiệu quả trên toàn mạng. Thành tích này giúp tác phẩm nhận được sự quan tâm đáng kể dù mới lên sóng từ ngày 18/11.

Bảo Châu thuộc thể loại cổ trang, tình cảm, được sản xuất bởi MangoTV và Hồ Nam TV, dưới sự chỉ đạo của hai đạo diễn Quách Phong và Lưu Tranh, biên kịch Ngụy Tinh Tinh. Phim có tổng cộng 24 tập, quy tụ dàn diễn viên gồm Đại Lộ Oa, Lại Vỹ Minh, Hà Lạc Lạc, Kha Dĩnh, Diêu Cảnh Nguyên cùng một số gương mặt khác.

Đại Lộ Oa và Lại Vỹ Minh đóng chính trong phim cổ trang Bảo Châu.

Câu chuyện xoay quanh Kim Bảo Châu (Đại Lộ Oa), cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề đồ tể. Không mang hình tượng tiểu thư khuê các dịu dàng, nữ chính được xây dựng là người thẳng thắn, thực tế, có phần đanh đá và đặc biệt coi trọng tiền bạc. Sau khi cha qua đời, cô liên tục bị người thân chèn ép, tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bằng việc chủ động gả vào gia đình họ Tạ.

Đối tượng kết hôn của Bảo Châu là Tạ Nghiễn (Lại Vỹ Minh), một thiếu gia từng tài giỏi, kiêu ngạo nhưng gặp biến cố khiến đôi chân tàn phế, danh tiếng cũng từ đó sa sút. Cuộc hôn nhân ban đầu không xuất phát từ tình yêu mà mang theo những toan tính riêng của cả hai. Một người muốn đổi đời, người còn lại bị gia đình kỳ vọng có thể vực dậy sau chuỗi ngày buông thả.

Từ đây, Bảo Châu mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi hai con người có tính cách trái ngược phải sống chung dưới một mái nhà. Từ những màn đấu khẩu, đối đầu trong cuộc sống thường ngày, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Không chỉ khai thác mô-típ cưới trước yêu sau, bộ phim còn lồng ghép yếu tố trạch đấu, tranh giành quyền lực và những âm mưu xoay quanh gia tộc vận chuyển đường thủy họ Tạ.

Đại Lộ Oa hóa thân thành cô gái đồ tể Kim Bảo Châu cá tính, lanh lợi.

Điểm đáng chú ý là cách xây dựng hình tượng nữ chính. Kim Bảo Châu không chờ đợi người khác giải cứu mà chủ động tìm cách thay đổi số phận. Với sự nhanh nhạy, khả năng tính toán và cá tính mạnh mẽ, cô từng bước đối phó với những người thân có ý đồ chiếm đoạt gia sản, đồng thời giúp Tạ Nghiễn tìm lại ý chí sống. Chính sự đối lập giữa cô gái xuất thân bình dân và thiếu gia từng đứng trên đỉnh cao danh vọng tạo nên nhiều tình huống hài hước cho tác phẩm.

Về diễn xuất, Đại Lộ Oa nhận được phản hồi tích cực khi thể hiện một Kim Bảo Châu lanh lợi, đanh đá nhưng không kém phần đáng yêu. Trong khi đó, Lại Vỹ Minh gây chú ý với tạo hình cổ trang và nhân vật Tạ Nghiễn có nhiều chuyển biến tâm lý. Sự kết hợp giữa hai diễn viên tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện tình cảm của bộ phim.

Đáng chú ý, Bảo Châu còn đánh dấu lần đầu Lại Vỹ Minh đảm nhận vai nam chính sau khi từng góp mặt trong một số dự án như Đại Mộng Quy Ly và Kiêu Dương Tự Ngã. Với Đại Lộ Oa, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến qua vai A Niệm trong Trường Tương Tư và Phục Linh trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Lần này, cô có cơ hội đảm nhận vai nữ chính với nhiều đất diễn và màu sắc nhân vật khác biệt.

Lại Vỹ Minh đảm nhận vai thiếu gia Tạ Nghiễn trong Bảo Châu.

Dù vẫn còn một số ý kiến trái chiều về chất lượng hình ảnh, Bảo Châu đang cho thấy sức hút nhất định nhờ nội dung dễ tiếp cận, nhịp phim nhanh và những tương tác thú vị giữa hai nhân vật chính. Cột mốc hơn 50 triệu lượt xem hiệu quả cũng là tín hiệu tích cực đối với dự án, đồng thời giúp tên tuổi Đại Lộ Oa và Lại Vỹ Minh được chú ý hơn trên đường đua phim cổ trang Hoa ngữ cuối năm.