Phim của Steven Nguyễn lọt top 4 phim Việt có doanh thu cao nhất 2026

Năm 2026 chứng kiến nhiều cuộc đua doanh thu sôi động của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, điều khiến không ít khán giả bất ngờ là việc Trại Buôn Người của Steven Nguyễn đã nhanh chóng góp mặt trong nhóm những tác phẩm ăn khách nhất năm dù mới chỉ ra rạp được 6 ngày.

Theo số liệu ghi nhận vào sáng 1/10, Trại Buôn Người đã thu về hơn 164 tỷ đồng, chính thức vượt qua nhiều đối thủ để lọt vào top 4 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với Steven Nguyễn, nam diễn viên đang có một năm hoạt động sôi nổi trên cả màn ảnh rộng lẫn các nền tảng trực tuyến.

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ đề tài gai góc, những tình tiết căng thẳng cùng dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính, trở thành mắt xích quan trọng dẫn dắt câu chuyện. Vai diễn này được đánh giá là một trong những thử thách lớn nhất của Steven Nguyễn từ trước đến nay khi anh phải thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp, từ lo sợ, giằng xé đến quyết tâm đối mặt với nghịch cảnh.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Không chỉ ghi dấu bằng doanh thu, Trại Buôn Người còn giúp tên tuổi Steven Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, song thành tích của Trại Buôn Người được xem là bước tiến nổi bật trong sự nghiệp của anh.

Điều đáng chú ý là Trại Buôn Người chỉ mất chưa đầy một tuần để đạt hơn 164 tỷ đồng doanh thu. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của tác phẩm trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh. Với tốc độ hiện tại, nhiều khán giả tin rằng Trại Buôn Người vẫn còn cơ hội tiếp tục nâng cao thành tích trong những ngày tới.

Sự bứt phá của Steven Nguyễn càng trở nên nổi bật khi nhìn vào bảng xếp hạng các phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Hiện vị trí dẫn đầu thuộc về Thỏ Ơi!! với khoảng 450 tỷ đồng doanh thu. Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi công bố dự án và duy trì sức hút trong suốt thời gian dài ngoài rạp.

Đứng thứ hai là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu với hơn 207 tỷ đồng. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực và trở thành một trong những hiện tượng phòng vé của năm nay.

Xếp thứ ba là Phí Phông với khoảng 201 tỷ đồng. Dù không sở hữu lợi thế quá lớn ở thời điểm khởi chiếu, bộ phim vẫn tạo được dấu ấn nhờ nội dung gần gũi cùng lượng khán giả ổn định.

Thỏ Ơi!! - Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu và Phí Phông là top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất 2026.

Ngay phía sau là Trại Buôn Người với hơn 164 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Thành tích này giúp bộ phim của Steven Nguyễn vượt qua hàng loạt đối thủ để góp mặt trong nhóm dẫn đầu thị trường điện ảnh Việt năm 2026.

Việc Trại Buôn Người lọt top 4 doanh thu năm không chỉ là tin vui với ê-kíp sản xuất mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với Steven Nguyễn. Trong bối cảnh nhiều dự án lớn liên tục ra mắt, việc Trại Buôn Người duy trì sức nóng tại phòng vé đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Những con số tiếp theo của Trại Buôn Người cũng được dự đoán sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới quan sát thị trường điện ảnh trong thời gian tới.