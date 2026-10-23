Phim của Song Hye Kyo và Gong Yoo ấn định ngày ra mắt

Ngày 22/10, Netflix xác nhận bộ phim truyền hình Tantara do Song Hye Kyo và Gong Yoo đóng chính sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 11/12/2026. Cùng với thông báo lịch phát sóng, nền tảng trực tuyến cũng giới thiệu loạt poster mới, hé lộ tạo hình nhân vật và bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980. Dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ màn kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu cùng đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm.

Từng được giới thiệu với tên gọi Slowly but Intensely, Tantara lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong thời kỳ nhiều biến động, khi những người xuất thân nghèo khó phải tìm mọi cách để theo đuổi giấc mơ nổi tiếng. Bộ phim khai thác cuộc sống của các nghệ sĩ, nhà sản xuất và những người làm việc phía sau sân khấu, đồng thời phản ánh sự cạnh tranh khắc nghiệt cùng những đánh đổi để có được vị trí trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Song Hye Kyo và Gong Yoo lần đầu kết hợp trong Tantara, bộ phim truyền hình Hàn Quốc dự kiến ra mắt trên Netflix vào ngày 11/12/2026.

Trong tác phẩm, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, người phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Những trải nghiệm từ thời thơ ấu khiến Min Ja hình thành tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và luôn tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất âm nhạc, cô phải đối diện với môi trường đầy cạnh tranh, nơi tài năng và tham vọng chưa chắc đã đủ để bảo đảm thành công.

Đóng cặp cùng Song Hye Kyo, Gong Yoo hóa thân thành Dong Gu, người bạn thanh mai trúc mã luôn đồng hành với Min Ja từ những ngày khó khăn. Nhân vật được giới thiệu là người có tính cách khó đoán nhưng dành sự tin tưởng đặc biệt cho Min Ja, sẵn sàng hỗ trợ cô theo đuổi mục tiêu. Mối quan hệ kéo dài từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến nội dung quan trọng của bộ phim.

Song Hye Kyo và Gong Yoo hóa thân thành đôi bạn thanh mai trúc mã cùng vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi giấc mơ trong ngành giải trí.

Đây cũng là lần kết hợp đáng chú ý giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo, hai diễn viên đã xây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng. Song Hye Kyo từng ghi dấu ấn với Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Trong khi đó, Gong Yoo được yêu thích qua Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Yêu Tinh, Chuyến Tàu Sinh Tử và nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác. Sự xuất hiện chung của hai ngôi sao khiến Tantara trở thành một trong những dự án Hàn Quốc đáng chú ý dịp cuối năm.

Bên cạnh hai diễn viên chính, bộ phim còn quy tụ dàn nghệ sĩ thực lực gồm Seolhyun, Cha Seung Won, Lee Ha Nee và Na Moon Hee. Seolhyun đảm nhận vai Min Hui, người phụ nữ có mối quan hệ vừa gắn bó vừa đối đầu với Min Ja. Mang tham vọng thành công trong ngành giải trí, Min Hui không ngần ngại tìm kiếm cơ hội để khẳng định vị trí của mình.

Bên cạnh Song Hye Kyo và Gong Yoo, Tantara còn quy tụ nhiều gương mặt thực lực như Seolhyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee.

Cha Seung Won vào vai Seok Gil Yeo, nhà soạn nhạc nổi tiếng có khả năng biến những ca sĩ vô danh thành ngôi sao. Trong khi đó, Lee Ha Nee đảm nhận nhân vật Yang Ja, người phụ nữ vẫn nuôi dưỡng giấc mơ ca hát giữa hoàn cảnh khó khăn. Sự góp mặt của nữ diễn viên kỳ cựu Na Moon Hee trong vai Mal Soon tiếp tục bổ sung chiều sâu cho câu chuyện về những con người trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển của ngành giải trí.

Loạt poster vừa được Netflix công bố sử dụng hình ảnh chiếc đĩa than làm trung tâm, kết hợp những lát cắt trong cuộc đời các nhân vật. Từ thời thơ ấu cơ cực của Min Ja và Dong Gu đến giai đoạn cả hai làm phục vụ rồi từng bước bước vào ngành giải trí, các hình ảnh hé lộ hành trình nhiều thử thách. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc Min Hui biểu diễn, Gil Yeo chơi saxophone và Yang Ja cất tiếng hát tiếp tục nhấn mạnh vai trò của âm nhạc trong mạch truyện.

Tantara đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo với biên kịch Noh Hee Kyung, đồng thời đưa Gong Yoo trở lại hợp tác cùng đạo diễn Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Một trong những yếu tố khiến Tantara nhận được sự kỳ vọng là sự trở lại của biên kịch Noh Hee Kyung, người đứng sau các tác phẩm nổi tiếng như It's Okay, That's Love, Dear My Friends và Our Blues. Nữ biên kịch được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng nhân vật có chiều sâu và khai thác những mối quan hệ gần gũi với đời sống.

Đáng chú ý, dự án đánh dấu lần tái hợp thứ ba giữa Song Hye Kyo và biên kịch Noh Hee Kyung sau Thế Giới Họ Đang Sống và Gió Mùa Đông Năm Ấy. Đảm nhận vai trò đạo diễn là Lee Yoon Jung, người từng thực hiện Tiệm Cà Phê Hoàng Tử và Bẫy Tình Yêu. Đây cũng là dịp Gong Yoo tái hợp với nữ đạo diễn sau thành công của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử năm 2007.

Theo thông tin giới thiệu, Tantara dự kiến có 22 tập, dài hơn đáng kể so với nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát hành trên nền tảng trực tuyến trong những năm gần đây. Việc lựa chọn cấu trúc nhiều tập được kỳ vọng tạo điều kiện để tác phẩm khai thác kỹ hơn quá trình trưởng thành, những mối quan hệ và sự thay đổi của các nhân vật qua nhiều giai đoạn.

Với sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu cùng câu chuyện giàu cảm xúc, Tantara được kỳ vọng trở thành một trong những phim Hàn Quốc nổi bật cuối năm 2026.

Với sự góp mặt của Song Hye Kyo, Gong Yoo cùng ê-kíp từng tạo nên nhiều tác phẩm thành công, Tantara được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong danh sách phim Hàn Quốc của Netflix cuối năm 2026. Bộ phim sẽ chính thức ra mắt ngày 11/12, mở ra câu chuyện về những con người sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi giấc mơ dưới ánh đèn sân khấu.