Phim của Khương Ngọc rời rạp

Ngày 10/11, Lên hương có suất chiếu cuối cùng, khép lại hành trình tại rạp Việt sau gần hai tháng phát hành. Những tuần qua, tác phẩm vẫn được duy trì một số suất chiếu tại hệ thống Beta và BHD, song doanh thu không đáng kể.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc có tổng cộng khoảng 95,2 tỷ đồng. Riêng ngày 9/11, tác phẩm chỉ bán được 7 vé trên 2 suất chiếu toàn quốc, thu về 420.000 đồng.

Ra mắt với các suất chiếu sớm từ ngày 11/9, Lên hương nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé, mang về khoảng 30 tỷ đồng sau ba ngày đầu tiên. Doanh thu sau đó tiếp tục tăng lên hơn 74 tỷ đồng khi khép lại tuần chiếu thứ hai, mở ra kỳ vọng tác phẩm sẽ sớm gia nhập nhóm phim Việt trăm tỷ.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng không duy trì được lâu. Sự xuất hiện của Trại buôn người từ ngày 25/9 khiến cục diện phòng vé thay đổi đáng kể. Bộ phim của Toni Dương Bảo Anh liên tục dẫn đầu doanh thu, chiếm ưu thế về suất chiếu, đẩy nhiều tác phẩm ra mắt trước đó vào thế khó. Dù cán mốc 90 tỷ đồng vào cuối tháng 9, Lên hương sau đó tăng trưởng chậm rõ rệt, trước khi sức bán giảm sâu trong những tuần tiếp theo.

Lên hương rời rạp với doanh thu khoảng 95,2 tỷ đồng.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, chất lượng bộ phim cũng nhận những đánh giá trái chiều. Tác phẩm được ghi nhận ở lối kể chuyện dí dỏm, không khí gần gũi cùng diễn xuất của Hồng Đào, Võ Tấn Phát và Tuyết Thu. Song, kịch bản vẫn bộc lộ hạn chế khi ôm đồm nhiều xung đột, một số tình tiết chuyển biến thiếu thuyết phục. Việc liên tục xen cài yếu tố hài hước vào những phân đoạn cảm xúc cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả câu chuyện.

Lên hương xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), chàng trai nghèo kiếm sống bằng nghề giao vịt quay, đang chật vật tìm tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc túng quẫn, anh gặp bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm ế ẩm đứng trước nguy cơ đóng cửa. Hai người đi đến thỏa thuận kỳ lạ: Tâm nhận 8 triệu đồng để thực hiện nghi thức "nằm hòm cầu vận", với hy vọng giúp công việc kinh doanh của bà Mũi khởi sắc.

Từ giao kèo tưởng chừng đơn giản, cuộc sống của Tâm dần bị cuốn vào những biến cố ngoài dự tính, đồng thời hé lộ bí mật về món nợ chôn giấu suốt nhiều năm. Mượn bối cảnh nghề mai táng và những tình huống tréo ngoe, bộ phim khai thác các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử, qua câu chuyện của ba người mẹ với những hoàn cảnh và góc khuất riêng.