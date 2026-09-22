Phim của Ji Chang Wook khiến khán giả đỏ mặt với mác cổ trang 19+

The Scandal đánh dấu màn kết hợp giữa Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana trong một câu chuyện tình ái đặt giữa những khuôn phép khắt khe của thời Joseon. Ngay sau khi phát hành trọn bộ trên Netflix, tác phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt bởi những phân cảnh thân mật táo bạo.

Tại Hàn Quốc, The Scandal được Netflix gắn nhãn 19+, trong khi phiên bản Netflix Việt Nam hiển thị mức T18. Tác phẩm cũng được giới thiệu với những yếu tố tình cảm trưởng thành, xoay quanh một cuộc chơi nguy hiểm được xây dựng từ ham muốn, sự quyến rũ và những bí mật giữa các nhân vật.

Ji Chang Wook vào vai Cho Won, công tử phong lưu nổi tiếng trong The Scandal.

Trong phim, Ji Chang Wook vào vai Cho Won, một công tử nổi tiếng phong lưu. Nhân vật vốn xem chuyện chinh phục phụ nữ như một trò chơi và chấp nhận tham gia vào cuộc cá cược do phu nhân Cho của Son Ye Jin đưa ra. Mục tiêu của anh là Hui Yeon, góa phụ trẻ do Nana thủ vai, người sống nhiều năm trong những quy chuẩn nghiêm khắc về tiết hạnh.

Ban đầu, mối quan hệ giữa Cho Won và Hui Yeon xuất phát từ một cuộc cá cược. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc khiến ranh giới giữa trò chơi và tình cảm thật dần bị xóa nhòa. Cho Won từ một người chỉ muốn hoàn thành thử thách bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hui Yeon. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện của hai nhân vật.

Đáng chú ý, ở nửa sau phim, Ji Chang Wook và Nana có những phân cảnh thân mật gây chú ý. Đặc biệt, cảnh giữa Cho Won và Hui Yeon ở tập 7 được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam đề cập vì mức độ táo bạo. Hai nhân vật có những khoảnh khắc gần gũi, xuất hiện trong trạng thái thiếu trang phục, tạo nên một trong những phân đoạn gây bàn luận nhiều nhất sau khi phim lên sóng.

Ji Chang Wook và Son Ye Jin gây chú ý với những phân cảnh thân mật trong phim.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả chia thành nhiều luồng. Một bộ phận bất ngờ trước mức độ táo bạo của bộ phim, cho rằng những cảnh thân mật xuất hiện với mật độ dày và đôi lúc làm người xem mất tập trung vào diễn biến chính. Một số ý kiến thậm chí nhận xét tác phẩm quá chú trọng yếu tố cảnh nóng.

Ở chiều ngược lại, cũng có khán giả cho rằng các phân cảnh này phù hợp với chất liệu câu chuyện. The Scandal được chuyển thể từ tiểu thuyết Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos và lấy cảm hứng từ bộ phim Untold Scandal năm 2003. Câu chuyện vốn xoay quanh những cuộc chơi tình ái, ham muốn và sự giằng co giữa cảm xúc cá nhân với các chuẩn mực xã hội.

Vì vậy, yếu tố 19+ không phải chi tiết được thêm vào để tạo hiệu ứng bất ngờ mà là một phần trong cách tác phẩm khai thác chủ đề tình ái. Tuy nhiên, việc thể hiện trực diện vẫn khiến The Scandal trở thành đề tài gây tranh luận ngay sau khi phát hành.

Bên cạnh cảnh thân mật, diễn xuất của bộ ba Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana cũng nhận được sự chú ý. Đặc biệt, Ji Chang Wook có màn thay đổi hình tượng khi hóa thân thành một nam nhân phong lưu, khác với nhiều vai diễn chính trực, điềm đạm mà anh từng đảm nhận.

Ji Chang Wook có nhiều cảnh thân mật táo bạo với nhân vật nữ khiến khán giả đỏ măt.

Dù gây tranh cãi, The Scandal vẫn thu hút sự quan tâm nhờ dàn diễn viên nổi tiếng và câu chuyện tình ái nhiều biến động. Mác 19+ cùng những cảnh quay táo bạo đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều nhất về bộ phim sau khi toàn bộ 8 tập lên sóng.