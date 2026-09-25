Phim của Huỳnh Lập rời rạp với 207 tỷ đồng

Sáng 25/9, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, bộ phim do Huỳnh Lập đầu tư kiêm đạo diễn, chính thức khép lại hành trình tại phòng vé. Sau 6 tuần ra rạp, tác phẩm thu về 207,7 tỷ đồng.

Với thành tích này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu trở thành phim Việt thứ ba trong năm 2026 vượt mốc 200 tỷ đồng, sau Thỏ ơi!! (gần 450 tỷ đồng) và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (hơn 201 tỷ đồng). Đây đồng thời là dự án thứ 10 trong năm gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khép lại hành trình phòng vé sau 6 tuần.

Thực tế, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu không có khởi đầu quá bùng nổ. Sau hai ngày đầu ra rạp, phim bỏ túi khoảng 10 tỷ đồng, con số chưa thực sự nổi bật nếu đặt cạnh nhiều tác phẩm từng cán các mốc doanh thu lớn tại phòng vé.

Tuy nhiên, bộ phim duy trì sức bán vé ổn định trong những tuần tiếp theo. Bên cạnh các hoạt động quảng bá, truyền thông được triển khai liên tục, cục diện phòng vé cũng tạo thêm thuận lợi cho tác phẩm của Huỳnh Lập. Trong đó, một số đối thủ được kỳ vọng trước đó như Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh hay Quý tử vượt giàu lại không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng.

Nhờ vậy, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ được lượng suất chiếu và doanh thu tương đối tốt, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Tác phẩm nhiều ngày liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, qua đó từng bước nâng tổng doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại tâm lý gia đình, pha trộn yếu tố hài và tâm linh. Phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai trẻ thất nghiệp, chịu áp lực khi nhìn bạn bè đồng trang lứa lần lượt đạt được thành tựu. Muốn mở quán cà phê nhưng thiếu vốn, Bình trở về quê, tìm cách thuyết phục ông nội là ông Thời (Cao Minh), một cựu chiến binh sống khép kín, cho mượn mặt bằng. Từ những va chạm giữa hai thế hệ, câu chuyện dần mở ra quá khứ chiến tranh cùng những mất mát mà ông Thời mang theo suốt nhiều năm.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu phần nào hưởng lợi khi nhiều đối thủ được kỳ vọng sảy chân.

Sau khi ra mắt, tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều về cách kể. Việc cùng lúc ôm nhiều chất liệu từ hài, gia đình, tâm linh đến chiến tranh khiến một số đoạn thiếu liền mạch. Kịch bản còn bị nhận xét tham tình tiết.

Bên cạnh đó, phim cũng nhận nhiều phản hồi tích cực ở cách khai thác tình cảm ông cháu và khoảng cách thế hệ. Diễn xuất của nghệ sĩ Cao Minh được xem là một trong những điểm sáng, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật đối diện ký ức về đồng đội và những tổn thương sau chiến tranh.