Phim của Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích

Theo Sinchew, bộ phim truyền hình Phép màu phòng cấp cứu do Hoắc Kiến Hoa đóng chính lên sóng Netflix hôm 12/11. Một số chi tiết về y khoa trong phim hiện gây tranh cãi gay gắt. Những "hạt sạn" bị chỉ ra như nhân viên y tế không đeo khẩu trang, cách phát âm thuật ngữ chuyên môn và hình ảnh đeo ống nghe ngược...

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Lý Chí Tường đăng bài viết dài để giải thích. Ông khẳng định ê-kíp đã tiến hành nghiên cứu thực tế và mời cố vấn y khoa tham gia quá trình sản xuất. Đạo diễn cho biết tôn trọng và sẵn sàng tiếp thu mọi nhận xét, đồng thời lần lượt phản hồi bốn điểm gây tranh luận.

Về việc nhân viên y tế không đeo khẩu trang trong phòng cấp cứu, Lý Chí Tường cho biết ê-kíp đã tham khảo các bộ phim y khoa của Mỹ, trong đó có The Pitt. Theo ông, thực tế tại nhiều bệnh viện cũng có tình trạng nhân viên không đeo khẩu trang thường xuyên. Một số nhân viên y tế đang làm việc tại Mỹ cũng để lại bình luận cho biết phần lớn nhân viên ở phòng cấp cứu nơi họ công tác không đeo khẩu trang.

Hoắc Kiến Hoa đóng vai chính trong phim. Ảnh: Sinchew.

Ông đồng thời phân biệt bối cảnh trong phim là phòng cấp cứu, không phải phòng phẫu thuật vô trùng. Nếu cảnh quay diễn ra trong phòng mổ, toàn bộ nhân viên y tế phải thực hiện quy trình khử khuẩn, mặc trang phục vô trùng, đội mũ và đeo khẩu trang.

Đối với cách phát âm thuật ngữ y khoa, đạo diễn cho biết trong quá trình chuẩn bị, ê-kíp đã đối chiếu từng thuật ngữ với cách phát âm chính thức tại Mỹ. Tuy nhiên, do môi trường y tế Đài Loan có sự đa dạng về cách sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, nhóm làm phim quyết định giữ cách phát âm theo thực tế tại địa phương. Ông giải thích lựa chọn này nhằm tôn trọng cách phát âm của các cố vấn y khoa.

Trước ý kiến cho rằng cảnh các bác sĩ tương tác với bệnh nhân trong phim quá cường điệu, Lý Chí Tường nhìn nhận đây là những phản ứng thuộc phạm vi hài kịch. Ông cho rằng nếu mọi tình huống đều tuân thủ tuyệt đối quy trình chuẩn (SOP), phim sẽ khó khai thác những sai lầm do con người gây ra, các lựa chọn cảm tính hay những giằng xé đạo đức.

Sau lời giải thích của đạo diễn, tranh luận về phim vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội. Một số khán giả và nhân viên y tế cho rằng những cảnh như bác sĩ dùng miệng ngậm kim có thể khiến công chúng hiểu sai về quy trình y khoa. Nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về tính xác thực của các chi tiết khác trong phim.

Ở chiều ngược lại, một số luồng ý kiến bênh vực ê-kíp. Họ cho rằng đây vẫn là tác phẩm hư cấu, không nên đánh giá mọi tình tiết như một tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ y khoa.