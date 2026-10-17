Phim của Điền Hi Vi đứng đầu rating chỉ sau 4 tập phát sóng

Lên sóng từ tối 16/10 trên khung giờ phim tối của CCTV-8, Gả Kim Thoa nhanh chóng trở thành cái tên được quan tâm trên màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm phát sóng hai tập liên tiếp, tiếp nối Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận. Ngay trong ngày đầu ra mắt, bộ phim đã vươn lên dẫn đầu tỷ suất người xem truyền hình toàn quốc. Trên nền tảng Youku, độ hot nội bộ vượt mốc 7.000 chỉ sau một giờ, trong khi số lượt đặt xem trước vượt 6 triệu. Sau nửa giờ lên sóng, lượng xem trực tuyến theo thời gian thực đạt khoảng 1,4 triệu lượt, còn lượng thảo luận vượt 2,6 triệu.

Thành tích ban đầu giúp Gả Kim Thoa trở thành một trong những tác phẩm cổ trang đáng chú ý trong tháng 10. Bộ phim có sự góp mặt của Điền Hi Vi và Diêm An, khai thác câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và cuộc đấu trí giữa những nhân vật nữ trong gia tộc quyền quý.

Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi đóng chính nhanh chóng thu hút sự chú ý khi dẫn đầu rating truyền hình trong ngày lên sóng, đồng thời ghi nhận nhiều chỉ số khả quan trên nền tảng trực tuyến.

Trong bốn tập đầu, Điền Hi Vi là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận cùng lúc hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại. Nhân vật Ngụy Nhiêu vốn là thiên kim thật nhưng bị đánh tráo thân phận từ nhỏ, phải sống cuộc đời cơ cực ngoài phố, làm công việc đổ bô đêm và tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Trong khi đó, Quân Đại mang thân phận thiên kim giả, lớn lên trong nhung lụa và quen với cuộc sống được chiều chuộng.

Dù có cùng diện mạo, hai nhân vật lại sở hữu tính cách và cách hành xử trái ngược. Ngụy Nhiêu thận trọng, luôn đề phòng những mối nguy hiểm xung quanh, còn Quân Đại kiêu kỳ và có xu hướng áp đặt người khác. Điền Hi Vi tạo sự khác biệt thông qua dáng đi, tư thế đứng, ánh mắt và cách điều chỉnh giọng nói. Nếu Ngụy Nhiêu thường giữ vẻ khép nép, dè chừng, Quân Đại lại thể hiện sự tự tin và sắc sảo của người quen sống trong nhung lụa.

Việc một diễn viên đảm nhận hai nhân vật có diện mạo giống nhau nhưng khác biệt về tính cách cũng đặt ra yêu cầu cao về diễn xuất. Thay vì chỉ dựa vào lời thoại để phân biệt hai vai, Điền Hi Vi còn sử dụng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự khác biệt. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp màn thể hiện của nữ diễn viên trở thành điểm nhấn trong những tập đầu.

Trước Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi đã góp mặt trong Trục Ngọc và Tội Phạm Có Chỉ Số IQ Thấp trong năm 2026. Theo thông tin được bài viết gốc đề cập, Trục Ngọc đạt lượng phát sóng hiệu quả 12,6 tỷ lượt. Việc tiếp tục đảm nhận vai chính trong một dự án cổ trang có màu sắc khác biệt cho thấy nữ diễn viên đang có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất ngoài hình tượng quen thuộc.

Tuy nhiên, Gả Kim Thoa cũng gây ra những ý kiến trái chiều về cách chuyển thể nguyên tác. Bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, vốn thuộc dòng ngôn tình cổ trang với mô-típ cưới trước yêu sau. Trong nguyên tác, nữ chính là tiểu thư xuất thân danh giá, đưa ra những điều kiện rõ ràng trước khi kết hôn. Phiên bản truyền hình thay đổi đáng kể xuất thân của nhân vật, để Ngụy Nhiêu trở thành cô gái bị tráo đổi từ nhỏ và phải mưu sinh nơi phố thị.

Điền Hi Vi là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận cùng lúc hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại.

Tác phẩm còn mở rộng tuyến truyện về hai thiên kim thật và giả, tạo nên cuộc đối đầu giữa những nhân vật nữ có tính cách mạnh mẽ và nhiều toan tính. Những thay đổi này khiến một bộ phận khán giả yêu thích nguyên tác không hài lòng, cho rằng bản phim đã đi quá xa so với câu chuyện ban đầu. Ngược lại, một số ý kiến đánh giá việc tăng cường xung đột giúp mạch phim trở nên kịch tính hơn.

Bên cạnh Điền Hi Vi, Gả Kim Thoa còn quy tụ nhiều diễn viên như Mao Lâm Lâm, Trần Tử Hàm, Đới Xuân Vinh, Đới Kiều Thiến, Khổng Lâm, Điềm Ni và Vương Nhất Nam. Dàn diễn viên có kinh nghiệm với các vai diễn nhiều mưu tính trong phim cổ trang góp phần xây dựng bầu không khí đấu đá gia tộc. Trong phim, những cuộc đối đầu không chỉ xuất phát từ tranh chấp thân phận mà còn liên quan đến quyền lực và lợi ích trong phủ Quốc công.

Bộ phim do Dương Long đạo diễn, người từng thực hiện Nhạn Hồi Thời, với phần kịch bản của Chu Mạt, biên kịch từng tham gia Diên Hy Công Lược. Phần phục trang và mỹ thuật cũng được đầu tư theo hướng nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai nhân vật nữ chính. Quân Đại thường xuất hiện trong những bộ trang phục có màu sắc rực rỡ và họa tiết dệt kim nổi bật, trong khi Ngụy Nhiêu thiên về gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với xuất thân và hoàn cảnh sống.

Với câu chuyện tráo đổi thân phận, cuộc hôn nhân đầy nghi kỵ và màn thể hiện hai vai của Điền Hi Vi, Gả Kim Thoa đang có những tín hiệu khởi đầu tích cực. Thành tích rating trong ngày phát sóng cùng độ hot tăng nhanh trên nền tảng trực tuyến tạo tiền đề để tác phẩm tiếp tục thu hút khán giả. Dẫu vậy, khả năng duy trì sức hút vẫn cần được kiểm chứng qua các tập tiếp theo, đặc biệt khi những tranh luận về nội dung chuyển thể vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.