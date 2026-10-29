Phim của Châu Tinh Trì gây thất vọng khi công chiếu quốc tế

Từng thống trị phòng vé Trung Quốc trong mùa hè 2026, Kungfu nữ túc của Châu Tinh Trì bất ngờ đối mặt làn sóng chỉ trích khi ra mắt thị trường quốc tế. Bộ phim được kỳ vọng kế thừa thành công của Đội bóng Thiếu Lâm nhưng lại có khởi đầu đáng thất vọng trên Rotten Tomatoes, làm dấy lên tranh luận về sức sáng tạo của nam đạo diễn.

Theo Jiemian News, Kungfu nữ túc ban đầu nhận tỷ lệ đánh giá tích cực 0% từ 12 nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Đây là kết quả gây bất ngờ đối với một tác phẩm mang thương hiệu Châu Tinh Trì, người từng chinh phục khán giả quốc tế bằng phong cách hài võ thuật độc đáo.

Kungfu nữ túc của Châu Tinh Trì gây tranh cãi khi nhận tỷ lệ đánh giá tích cực thấp trên Rotten Tomatoes. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, điểm số đã có thay đổi khi xuất hiện thêm đánh giá mới. Tính đến ngày 28/10, Rotten Tomatoes ghi nhận tỷ lệ tích cực 8% từ 13 bài phê bình. Con số này vẫn phản ánh phản ứng lạnh nhạt của giới chuyên môn, nhưng không đồng nghĩa tất cả nhà phê bình đều chấm phim 0 điểm.

Đáng chú ý, chỉ số Popcornmeter dành cho khán giả phổ thông hiện chưa được công bố vì số lượng đánh giá chưa đạt ngưỡng cần thiết. Do đó, chưa thể dùng kết quả Rotten Tomatoes để kết luận toàn bộ khán giả quốc tế đều quay lưng với bộ phim.

Ra mắt tại Trung Quốc ngày 11/7, Kungfu nữ túc nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Theo số liệu Maoyan được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tác phẩm đã thu khoảng 2,345 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 8.600 tỷ đồng, với trên 67 triệu lượt khán giả.

Kungfu nữ túc đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc nhưng không được giới phê bình đánh giá cao. Ảnh: Sohu.

Thành công thương mại giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất mùa hè tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiệu ứng phòng vé không đi cùng sự đồng thuận về chất lượng. Trên Douban, điểm đánh giá của phim giảm từ 6,6 xuống 5,9, cho thấy phản ứng trái chiều ngay tại thị trường nội địa.

Kungfu nữ túc kể về đội bóng đá nữ Nga Mi, tập hợp những cô gái bị đánh giá thấp nhưng quyết tâm chứng minh năng lực tại một giải đấu lớn. Bằng cách kết hợp võ thuật truyền thống với kỹ năng bóng đá, các nhân vật từng bước vượt qua thử thách để theo đuổi giấc mơ vô địch.

Phim quy tụ Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong các vai chính, cùng sự xuất hiện đặc biệt của Lưu Gia Linh và Sato Takeru. Dàn diễn viên nổi tiếng góp phần giúp dự án duy trì sức hút truyền thông trước và sau khi ra mắt.

Kungfu nữ túc quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, phần lớn những lời chê từ giới phê bình quốc tế tập trung vào kịch bản và cách xây dựng tiếng cười. Jonathan W. Hickman của The Newnan Times Herald nhận xét tác phẩm có cảm giác được tạo ra từ một công thức sản xuất thiếu dấu ấn sáng tạo riêng.

Nhà phê bình Mike McGranaghan thừa nhận một số tình huống phi lý trên sân bóng mang lại tiếng cười, nhưng cho rằng bộ phim trở nên nhàm chán khi câu chuyện chuyển sang các phân đoạn ngoài sân cỏ. Katie Smith Wong cũng đánh giá đây chưa phải tác phẩm kế thừa xứng đáng với di sản của Đội bóng Thiếu Lâm.

Những màn kết hợp bóng đá và võ thuật trong Kungfu nữ túc nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới phê bình. Ảnh: Sohu.

Kỹ xảo hình ảnh tiếp tục là vấn đề gây tranh luận. Theo truyền thông Trung Quốc, Kungfu nữ túc có kinh phí khoảng 380 triệu nhân dân tệ, trong đó gần một nửa dành cho hiệu ứng đặc biệt. Bộ phim sử dụng nhiều cảnh quay kỹ thuật số, công nghệ ghi hình chuyển động và các công cụ liên quan đến AI.

Dù được đầu tư lớn, phần hình ảnh lại khiến một số nhà phê bình thất vọng. Những pha hành động cường điệu từng tạo nên nét duyên của Đội bóng Thiếu Lâm nay bị nhận xét là thiếu cảm giác chân thực, trong khi việc lạm dụng hiệu ứng máy tính làm giảm sức hấp dẫn của các màn trình diễn võ thuật.

Sự so sánh càng trở nên bất lợi khi Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh Kungfu lần lượt đạt 89% và 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Hai tác phẩm từng giúp Châu Tinh Trì khẳng định vị thế tại thị trường quốc tế, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho dòng phim hài hành động Hoa ngữ.

Dẫu vậy, sự khác biệt giữa doanh thu và đánh giá chuyên môn không phải điều hiếm gặp trong điện ảnh. Tại Trung Quốc, sức hút của Châu Tinh Trì cùng ký ức về những bộ phim kinh điển vẫn có thể tạo động lực lớn để khán giả mua vé.

Kungfu nữ túc được đặt lên bàn cân với những tác phẩm kinh điển từng làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì. Ảnh: Sohu.

Với Kungfu nữ túc, thành công phòng vé đã được xác lập, nhưng hành trình chinh phục giới phê bình quốc tế lại kém thuận lợi. Sự đối lập này đặt ra câu hỏi liệu những công thức từng làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì có còn đủ sức tạo bất ngờ cho khán giả sau 25 năm.