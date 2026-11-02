Phim có Vân Dung, Thanh Sơn bất ngờ hụt hơi

Tính riêng trong sáng ngày 2/11, Án Mạng Karaoke chỉ thu về khoảng 98,3 triệu đồng, bán được 1.663 vé với 898 suất chiếu trên toàn quốc. Con số này cho thấy đà tăng trưởng của tác phẩm đang chậm lại, đặc biệt khi bộ phim phải cạnh tranh với những đối thủ mới tại phòng vé.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với gần 1,97 tỷ đồng doanh thu trong ngày, nâng tổng doanh thu tích lũy gần 70 tỷ đồng. Trong khi đó, Clayface và Trại Buôn Người lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, với doanh thu ngày khoảng 145,8 triệu đồng và 116,6 triệu đồng. Việc tụt xuống vị trí thứ tư khiến Án Mạng Karaoke đối diện với áp lực lớn hơn trong cuộc đua phòng vé đầu tháng 11.

Án Mạng Karaoke tụt xuống vị trí thứ tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã tích lũy hơn 46,1 tỷ đồng, một kết quả không nhỏ đối với tác phẩm Việt thuộc dòng hài trinh thám. Tuy nhiên, khoảng cách với cột mốc 50 tỷ đồng vẫn còn gần 3,9 tỷ đồng, trong khi tốc độ bán vé đang có dấu hiệu giảm.

Một trong những yếu tố giúp Án Mạng Karaoke nhận được sự quan tâm ban đầu là câu chuyện có màu sắc khác biệt cùng dàn diễn viên quen thuộc. Phim do đạo diễn Hoàng Lê thực hiện, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước, bí ẩn và trinh thám, lấy một vụ án mạng trong chuyến đi nghỉ dưỡng làm trung tâm.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người tham gia chuyến đi chữa lành tại homestay nằm trên ngọn núi biệt lập. Tưởng rằng đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mọi chuyện bất ngờ đảo lộn khi bà Thủy bị sát hại ngay trong những ngày đầu tiên. Đặc biệt, những người có mặt tại hiện trường đều có lý do riêng để trở thành nghi phạm.

Trong phim, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với karaoke. Nhân vật thường xuyên hát hò bất kể ngày đêm, khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, thậm chí nảy sinh sự căm ghét. Tuy nhiên, phía sau tính cách ồn ào của bà Thủy còn có những góc khuất khiến vụ án trở nên phức tạp.

Vân Dung và Thanh Sơn trong Án Mạng Karaoke.

Đây là vai diễn có màu sắc khác biệt của Vân Dung so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh truyền hình. Nữ nghệ sĩ vốn được khán giả yêu thích nhờ lối diễn hài duyên dáng, khả năng biến hóa trong nhiều dạng nhân vật. Với Án Mạng Karaoke, Vân Dung tiếp tục thử sức ở điện ảnh, đồng thời có những phân đoạn táo bạo bên cạnh bạn diễn kém 16 tuổi.

Người tạo nên sự chú ý đặc biệt trong câu chuyện này là Thanh Sơn, đảm nhận vai Trực. Nhân vật có mối quan hệ tình cảm phức tạp với bà Thủy, đồng thời là một trong những người bị đặt vào diện nghi vấn sau án mạng. Những tình tiết liên quan đến Trực và người vợ tên Vy do Trịnh Thảo thủ vai góp phần mở ra nhiều nút thắt.

Sự kết hợp giữa Vân Dung và Thanh Sơn cũng là điểm khiến khán giả tò mò trước khi phim ra rạp. Đặc biệt, những cảnh quay tình cảm giữa hai diễn viên tạo nên sự khác biệt so với các vai diễn trước đây của họ. Với Thanh Sơn, đây tiếp tục là một dự án điện ảnh đáng chú ý sau những tác phẩm như Tử Chiến Trên Không và Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Bên cạnh đó, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, người khởi xướng chuyến đi và trở thành một trong những nhân vật tham gia tìm kiếm sự thật. NSƯT Đại Nghĩa vào vai thầy Tuệ Giác, đồng hành cùng Tâm trong hành trình truy tìm hung thủ. Dàn diễn viên còn có Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc và Trịnh Thảo.

Với Án Mạng Karaoke, việc kết hợp chất liệu đời thường như tiếng hát karaoke, mâu thuẫn hàng xóm với một vụ án mạng bí ẩn giúp tác phẩm có hướng tiếp cận riêng. Tuy nhiên, thành tích phòng vé hiện tại cho thấy bộ phim cần thêm sức bật để duy trì sự chú ý của khán giả.

Sau khi đạt hơn 46 tỷ đồng, chặng đường tiếp theo của Án Mạng Karaoke sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ chân người xem trong những ngày tới. Sự góp mặt của Vân Dung, Thanh Sơn cùng Đoàn Thiên Ân vẫn là những yếu tố được kỳ vọng giúp bộ phim tiếp tục duy trì sức hút tại rạp.