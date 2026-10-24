Phim có Vân Dung soán ngôi Steven Nguyễn

Theo số liệu phòng vé được cập nhật, Án Mạng Karaoke thu về 3,8 tỷ đồng chỉ sau 3 giờ chiếu sớm, bán ra hơn 48.000 vé và vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Đến sáng 22/10, phim ghi nhận gần 6 tỷ đồng doanh thu, cho thấy sức hút ban đầu của tác phẩm.

Đáng chú ý, Án Mạng Karaoke có màn khởi đầu tích cực trong bối cảnh Trại Buôn Người vẫn duy trì doanh thu ở mức cao sau gần một tháng ra rạp. Việc bộ phim mới vượt lên vị trí số 1 doanh thu trong ngày cho thấy cuộc cạnh tranh tại phòng vé Việt tiếp tục có những diễn biến đáng quan tâm.

Án Mạng Karaoke có màn khởi đầu tích cực.

Sức hút của Án Mạng Karaoke không chỉ đến từ thành tích bán vé mà còn nằm ở sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc. Trong đó, Vân Dung là gương mặt được khán giả chú ý. Nữ nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực hài kịch và truyền hình, thường tạo dấu ấn bằng lối diễn xuất giàu biểu cảm, khả năng biến hóa trong từng dạng vai. Sự xuất hiện của Vân Dung trong một dự án điện ảnh mang màu sắc vụ án tạo thêm lý do để khán giả quan tâm đến bộ phim.

Với tên gọi Án Mạng Karaoke, tác phẩm khai thác câu chuyện xoay quanh một vụ án gắn với không gian karaoke. Yếu tố bí ẩn cùng những tình tiết liên quan đến quá trình tìm kiếm sự thật có thể tạo nên sức hấp dẫn đối với khán giả yêu thích dòng phim điều tra, phá án. Tuy nhiên, để đánh giá sức hút lâu dài của bộ phim, doanh thu trong những ngày chiếu rộng rãi tiếp theo vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Ở phía đối diện, Trại Buôn Người của Steven Nguyễn từng tạo dấu ấn lớn tại phòng vé năm 2026. Bộ phim khai thác vấn nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người, đặt các nhân vật vào những tình huống nguy hiểm phía sau lời hứa hẹn về cơ hội đổi đời. Tác phẩm ghi nhận doanh thu hơn 471,3 tỷ đồng tính đến sáng 22/10, trở thành một trong những phim Việt có thành tích thương mại nổi bật trong năm.

Trại Buôn Người có Steven Nguyễn từng tạo dấu ấn lớn tại phòng vé năm 2026.

Steven Nguyễn cũng là gương mặt được chú ý sau những dự án hành động và vai diễn trong Mưa Đỏ. Với Trại Buôn Người, nam diễn viên tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong một câu chuyện mang màu sắc xã hội, đồng thời góp phần đưa chủ đề lừa đảo và buôn người đến gần hơn với công chúng.

Dù vậy, việc Án Mạng Karaoke vượt Trại Buôn Người ở bảng xếp hạng doanh thu trong ngày không đồng nghĩa bộ phim mới đã vượt qua đối thủ về tổng doanh thu. Hai tác phẩm đang ở những giai đoạn phát hành khác nhau, vì vậy cần phân biệt thành tích theo ngày với doanh thu tích lũy để có cái nhìn chính xác.

Trong thời gian tới, Án Mạng Karaoke sẽ cần duy trì sức hút khi bước vào giai đoạn chiếu rộng rãi. Nếu tiếp tục thu hút khán giả và giữ được vị trí trên bảng xếp hạng, bộ phim có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại phòng vé Việt cuối tháng 10.