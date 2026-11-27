Trại giam hạnh phúc đang là cái tên được khán giả Việt quan tâm những ngày qua. Phim mở bán suất chiếu sớm từ 18/11 và vươn lên dẫn đầu phòng vé, tạo khoảng cách với các đối thủ còn lại. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phim tính đến tối 27/11 đã chạm mốc 200 tỷ đồng.

Đây là phim Việt thứ 5 trong năm 2026 chinh phục thành tích phòng vé này, sau Thỏ ơi (Trấn Thành), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Huỳnh Lập), Phí Phông (Đỗ Quốc Trung) và Trại buôn người (Toni Bảo Anh).

Ngoài ra, đây là bộ phim thứ ba liên tiếp của đạo diễn Trung Lùn vượt mốc 100 tỷ đồng. Trước đó, ở Làm giàu với ma (2024), phim dắt túi 128 tỷ đồng. Một năm sau, anh cầm trịch Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, cũng mang về hơn 101 tỷ đồng.

Lương Thế Thành đóng phản diện trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Hiện tại, Trại giam hạnh phúc không có đối thủ ngoài phòng vé. Sau khi Mẹ Mìn dời lịch chiếu, tác phẩm của Trung Lùn càng rộng đường kiếm tiền. Dẫu vậy, sự xuất hiện của phim điện ảnh Running Man Việt Nam phần nào cản bớt sức nóng Trại giam hạnh phúc.

Tác phẩm còn khoảng 4.700-4.800 suất chiếu/ngày, giảm bớt so với thời gian mới ra mắt (5.500 suất chiếu/ngày). Nếu chiến dịch truyền thông hiệu quả giúp giữ nhiệt, cột mốc doanh thu 300 tỷ đồng vẫn khả thi với bộ phim của Trung Lùn.

Trại giam hạnh phúc kể về Phúc (Tuấn Trần) vì giải cứu em gái đang nguy kịch mà vô tình gây ra án mạng, phải chấp hành án tù. Trong trại giam, anh cố gắng học cách thích nghi, cải tạo tốt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

Phim khai thác đề tương đối mới lạ ở thị trường Việt, xoay quanh cuộc sống tại trại giam. Phần diễn xuất của dàn diễn viên khá tròn trịa, tạo được thiện cảm. Điểm sáng lớn nhất phim là những mảng miếng hài khá đa dạng và duyên dáng. Đây cũng là thế mạnh của đạo diễn Trung Lùn.

Tuy nhiên, kịch bản Trại giam hạnh phúc còn khá dễ đoán. Nhiều tình tiết có phần khiên cưỡng, trong khi cách xây dựng nhân vật cũng còn đơn điệu. Ở nửa sau, phim khá ôm đồm tình tiết, bi kịch để "câu" nước mắt, chưa thuyết phục được khán giả khó tính.