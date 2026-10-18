Phim cổ trang của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa chính thức lên sóng

Phim cổ trang Thượng Công Chúa chính thức xác nhận lịch phát sóng từ ngày 23/10 trên nền tảng Tencent Video. Tác phẩm có sự tham gia của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê.

Dự án do Tencent và Tân Lệ sản xuất, với Hà Phương đảm nhận vai trò biên kịch, từng tham gia các tác phẩm như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tích Hoa Chỉ và Suỵt! Quốc Vương Đang Ngủ Đông. Đạo diễn Tần Trăn từng đứng sau bộ phim Trường Tương Tư, trong khi phần tạo hình do Hoàng Vi phụ trách, người từng tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh và Mộng Hoa Lục.

Mạnh Tử Nghĩa vai Mộ Vãn Dao.

Trong phim, Mạnh Tử Nghĩa vào vai Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao, người nhận lệnh rời Trường An đến Lĩnh Nam cầu phúc cho người mẹ quá cố. Trên đường trở về, xe ngựa của nàng gặp sự cố giữa núi rừng. Tại đây, công chúa tình cờ gặp Ngôn Thượng, chàng thư sinh do Lý Quân Nhuệ thủ vai, vừa trở về nhà sau thời gian làm công việc tạp vụ tại trường làng.

Cuộc gặp gỡ giữa núi rừng Lĩnh Nam, trong khung cảnh mưa bụi mờ ảo, mở ra mối nhân duyên giữa hai con người có xuất thân và vị thế khác biệt. Từ những lần giúp đỡ lẫn nhau, Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng dần nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ xoay quanh chuyện tình giữa công chúa và thư sinh. Nhờ sự giúp đỡ của Mộ Vãn Dao, Ngôn Thượng tiến vào Trường An, bước chân vào con đường làm quan và dần khẳng định tài năng trên triều đình. Anh kết giao với những thiếu niên tài hoa, đồng thời từng bước thể hiện khí phách và lòng yêu nước.

Lý Quân Nhuệ vai Ngôn Thượng.

Khi đất nước rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, Ngôn Thượng chủ động dấn thân, cùng công chúa đối phó gian thần, chống giặc ngoại bang và bảo vệ thái bình. Trải qua những thử thách, mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở tình yêu mà còn phát triển thành sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành.

Với sự kết hợp giữa chuyện tình cảm, hành trình trưởng thành và những biến động chính trị, Thượng Công Chúa đặt nhân vật vào lựa chọn giữa tình riêng và đại nghĩa. Tình yêu của Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng được xây dựng từ mối duyên gặp gỡ tình cờ, sau đó phát triển qua quá trình cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu bảo vệ đất nước và người dân.

Việc ấn định lịch phát sóng ngày 23/10 đưa Thượng Công Chúa gia nhập đường đua phim cổ trang Hoa ngữ cuối tháng 10. Sự kết hợp giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa là một trong những điểm đáng chú ý của dự án khi cả hai đảm nhận cặp nhân vật trung tâm trong câu chuyện tình yêu gắn liền với vận mệnh quốc gia.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa phim Thượng Công Chúa. Ảnh: Harper's Bazaar