Phim cổ trang có Ngô Cẩn Ngôn và diễn viên Trục Ngọc chính thức khai máy

Phim cổ trang Đao Bút Nương Tử chính thức khai máy và công bố đội hình diễn viên, thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của Ngô Cẩn Ngôn, Đặng Khải và Trịnh Hợp Huệ Tử. Dự án được phát sóng trên nền tảng Tencent Video, do Dương Long đạo diễn, với phần kịch bản gốc do Trâu Việt và Đường Tiểu Ninh chấp bút.

Trong dàn diễn viên chính, Đặng Khải được khán giả chú ý sau khi gây ấn tượng với vai Tề Mân trong phim cổ trang Trục Ngọc, đóng cùng Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Nhân vật của anh là hoàng trưởng tôn tiền triều, mang quá khứ nhiều bi kịch, tính cách cố chấp, tàn nhẫn và bị ám ảnh bởi tình yêu dành cho Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi).

Phim Đao Bút Nương Tử chính thức khai máy.

Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, Tề Mân vẫn tạo được sức hút nhờ hình tượng phản diện phức tạp, tạo hình tóc bạc cùng những diễn biến tâm lý cực đoan. Vai diễn giúp Đặng Khải nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả yêu phim Hoa ngữ, đặc biệt qua những phân cảnh thể hiện sự giằng xé giữa tình cảm và tham vọng. Sự góp mặt của Đặng Khải trong Đao Bút Nương Tử tiếp tục nối dài hoạt động của nam diễn viên ở dòng phim cổ trang.

Bên cạnh Đặng Khải, Ngô Cẩn Ngôn cũng là gương mặt đáng chú ý của bộ phim. Nữ diễn viên từng gây tiếng vang với vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án cổ trang. Gần đây, cô đóng chính cùng Trần Triết Viễn trong Ngự Đình Dao, bộ phim khai thác câu chuyện về nữ Trạng nguyên Mạnh Đình Huy và vị hoàng đế trẻ Anh Quả giữa những cuộc đấu tranh quyền lực chốn triều đình. Với Đao Bút Nương Tử, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong một dự án cổ trang, lần này hóa thân thành Nguyễn Khanh Khanh, người dùng kiến thức và pháp luật để bảo vệ những phụ nữ yếu thế.

Trong Đao Bút Nương Tử, Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai Nguyễn Khanh Khanh, một trong ba nhân vật nữ trung tâm. Cô đồng hành cùng Hạ Ngọc Nhĩ do Trịnh Hợp Huệ Tử thủ vai và Mị Đại Lệ do Hàn Vân Vân đảm nhận. Ba người phụ nữ cùng sử dụng kiến thức, ngòi bút và pháp luật để bảo vệ những người yếu thế.

Đặng Khải vai Lục Phong.

Nội dung phim xoay quanh hành trình giúp đỡ những phụ nữ thuộc tầng lớp dưới đang mắc kẹt trong các cuộc hôn nhân bất công. Thông qua việc viết đơn kiện, minh oan trước công đường và giải quyết những vụ tranh chấp trong đời sống, ba nhân vật từng bước đối mặt với các vụ án phức tạp, đồng thời giúp những người phụ nữ khác tìm lại tiếng nói của mình.

Không chỉ tập trung vào những vụ án, tác phẩm còn khắc họa quá trình ba nữ nhân vật nâng đỡ lẫn nhau, cùng trưởng thành và tìm cách thay đổi số phận. Hình ảnh lấy bút mực làm đao, lấy luật pháp làm thuẫn trở thành điểm nhấn trong câu chuyện, nhấn mạnh sức mạnh của tri thức và công lý thay vì những cuộc đối đầu bằng võ lực.

Phim do Dương Long chỉ đạo, người từng tham gia các dự án như Quý Nữ, Kiều Sở và Gả Kim Thoa. Ngoài dàn diễn viên chính, tác phẩm còn công bố sự tham gia của các khách mời đặc biệt như Lưu Sướng và Hàn Vân Vân.

Ngô Cẩn Ngôn vai Nguyễn Khanh Khanh.

Với chủ đề nữ giới đấu tranh cho công bằng trong xã hội cổ đại, Đao Bút Nương Tử mang đến hướng khai thác khác biệt so với những câu chuyện cổ trang chủ yếu xoay quanh tình yêu và tranh đấu quyền lực. Sự kết hợp giữa Ngô Cẩn Ngôn và Đặng Khải cũng là yếu tố khiến dự án nhận được sự quan tâm ngay từ thời điểm khai máy.