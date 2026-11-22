Tối 22/11, theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim Trại giam hạnh phúc của Trung Lùn vượt mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm đạt thành tích doanh thu này chỉ sau vài ngày công chiếu chính thức.

Những ngày qua, phim dẫn đầu phòng vé Việt, với số lượng suất chiếu trung bình trên 5.000 suất/ngày, tỷ lệ lấp đầy rạp cao. Trên báo giới, mạng xã hội, những chủ đề liên quan đến bộ phim mới nhất của Trung Lùn cũng thu hút bàn tán, thảo luận từ khán giả.

Đây là bộ phim thứ ba của đạo diễn Trung Lùn vượt mốc 100 tỷ đồng. Trước đó, ở Làm giàu với ma (2024), đạo diễn "dắt túi" 128 tỷ đồng. Một năm sau, anh cầm trịch Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, mang về hơn 101 tỷ đồng.

Bộ phim mới nhất của Trung Lùn vượt mốc 100 tỷ đồng vào tối 22/11. Ảnh: NSX.

Ở hai dự án đầu, Trung Lùn bộc lộ thế mạnh làm phim thương mại, nắm bắt được thị hiếu khán giả. Anh lợi thế trong việc xây dựng tình huống gây cười, khai thác khả năng tung hứng của dàn diễn viên.

Đến Trại giam hạnh phúc, Trung Lùn vượt qua vùng an toàn khi thử sức với thể loại phim tâm lý, xã hội, khai thác những góc khuất trong đời sống tù nhân.

Tác phẩm mở đầu bằng câu chuyện của thầy giáo Phúc (Tuấn Trần) vì giải cứu em gái đang nguy kịch mà vô tình gây ra án mạng, phải chấp hành án tù 1 năm 8 tháng. Trong trại giam, Phúc cố gắng học cách thích nghi, cải tạo tốt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

Chung buồng giam với thầy giáo Phúc còn có buồng trưởng Chính (Tiến Luật), Khoa (Khuyến Dương) Điền (Hoàng Phi)... Từ những mâu thuẫn, gây gổ ban đầu, dần dần họ kết thân, hỗ trợ nhau trong nhiều tình huống xảy đến ở trại giam.

Trại giam hạnh phúc khai thác đề tài khá lạ tại thị trường điện ảnh Việt. Tuy nhiên, kịch bản của phim nhìn chung đơn giản, dễ đoán. Nhiều tình tiết trong phim khá tham lam, ôm đồm. Bù lại, diễn xuất của dàn diễn viên như Lương Thế Thành, Tiến Luật, La Thành... bù đắp lại điểm yếu về kịch bản.