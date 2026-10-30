Phim có Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc áp đảo phòng vé

Theo dữ liệu Box Office Vietnam, tính đến 10h sáng ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 đang cho thấy sức hút vượt trội tại phòng vé Việt. Bộ phim ghi nhận gần 5.000 suất chiếu, bán ra hơn 64.000 vé và mang về doanh thu gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thành tích này được thiết lập khi tác phẩm mới chính thức bước vào ngày khởi chiếu toàn quốc 30/10, cho thấy sức nóng đáng kể ngay từ những giờ đầu tiên.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, Chị Chị Em Em 3 còn áp đảo các đối thủ về số lượng suất chiếu. Với gần 5.000 suất trên toàn quốc, bộ phim của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang có độ phủ sóng nổi bật tại các cụm rạp. Khoảng cách với những tác phẩm cạnh tranh trực tiếp cũng tương đối lớn.

Cảnh phim best cut, phân đoạn bùng nổ cả xúc trong Chị Chị Em Em 3 của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Ở thời điểm hiện tại, Án mạng Karaoke chỉ có hơn 1.000 suất chiếu và bán ra khoảng 2.500 vé. Như vậy, số suất chiếu của Chị Chị Em Em 3 cao gấp gần 4 lần, còn lượng vé bán ra tạo khoảng cách vượt trội so với đối thủ.

Trong khi đó, Trại Buôn Người - bộ phim từng có thời gian dài thống trị phòng vé lại đang có dấu hiệu hụt hơi sau thời gian dài ra rạp khi chỉ ghi nhận khoảng 600 suất chiếu và hơn 2.000 vé bán ra. Sự chênh lệch này cho thấy cán cân phòng vé đang có sự thay đổi đáng kể khi một đối thủ mới gia nhập đường đua. Điểm chung của cả hai phim có sức hút mạnh mẽ này là đều có sự tham gia của nam thần điện ảnh thế hệ mới Steven Nguyễn.

Sức nóng của Chị Chị Em Em 3 không chỉ thể hiện qua những con số tại rạp mà còn lan rộng trên mạng xã hội. Trước ngày khởi chiếu, bộ phim liên tục trở thành chủ đề được bàn luận nhờ sự kết hợp của dàn diễn viên có độ nhận diện cao. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn tạo nên sự tò mò khi cả hai lần đầu hợp tác trên màn ảnh rộng. Trước đó, tác phẩm cũng ghi nhận hơn 135.000 vé đặt trước, cho thấy lượng khán giả quan tâm đáng kể ngay từ giai đoạn quảng bá.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn vào vai vợ chồng trong Chị Chị Em Em 3.

Chị Chị Em Em 3 do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những quy tắc lễ giáo và danh dự gia đình chi phối đời sống con người. Câu chuyện xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân được sắp đặt. Tuy nhiên, những mối quan hệ tình cảm chồng chéo khiến cuộc sống của các nhân vật dần rơi vào vòng xoáy bí mật, ghen tuông và những toan tính khó lường.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có mối quan hệ tình cảm phức tạp với Văn Tài (Quốc Anh). Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Thị Liễu. Trong khi đó, Chi Pu hóa thân thành Thị Nương, nhân vật góp phần làm lộ ra những bí mật phía sau mối quan hệ giữa các nhân vật. Phim còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh.

Đáng chú ý, vai Văn Cường cũng mang đến cho Steven Nguyễn cơ hội thử sức với hình tượng khác biệt so với những nhân vật hành động gai góc từng giúp anh tạo dấu ấn trong Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Với Ninh Dương Lan Ngọc, vai Thị Liễu đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng bốn năm kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ. Sự kết hợp của hai diễn viên trong một câu chuyện nhiều xung đột tình cảm trở thành một trong những yếu tố thu hút khán giả.

Với khởi đầu ấn tượng, Chị Chị Em Em 3 đang đứng trước cơ hội tạo nên một thành tích phòng vé đáng chú ý trong thời gian tới. Lợi thế về số lượng suất chiếu, lượng vé bán ra cùng độ thảo luận trên mạng xã hội có thể giúp bộ phim duy trì sức cạnh tranh trong những ngày đầu công chiếu.

Dàn cast chất lượng thu hút khán giả.

Tuy nhiên, con số ghi nhận vào 10h sáng mới phản ánh kết quả ở thời điểm đầu ngày, chưa đủ để khẳng định sức bền của tác phẩm. Khả năng giữ nhiệt trong những ngày cuối tuần, phản hồi thực tế từ khán giả và tốc độ bán vé ở các suất chiếu tiếp theo sẽ quyết định liệu bộ phim có thể duy trì vị trí dẫn đầu hay không.

Từ một dự án được chú ý nhờ dàn diễn viên đến tác phẩm đang tạo khoảng cách lớn tại phòng vé, Chị Chị Em Em 3 đang có màn khởi đầu thuận lợi. Thành tích tiếp theo của bộ phim, đặc biệt là khả năng chinh phục những cột mốc doanh thu mới, sẽ là điều đáng chờ đợi trong cuộc đua điện ảnh Việt cuối tháng 10.