Phim có NSND Tự Long và 'Thỏ ơi!' của Trấn Thành cùng trở lại rạp chiếu

Căn cứ vào kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ tuyển phim và Hội đồng trung tuyển phim Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, BTC vừa công bố danh sách những phim được chọn dự thi và những phim trình chiếu trong chương trình toàn cảnh của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026.

NSND Tự Long trong "Hộ linh tráng sĩ".

Cụ thể, sẽ có 12 phim dài dự thi với đại diện duy nhất của Việt Nam là Hộ linh tráng sĩ - tác phẩm mới đây đại diện cho Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscar 2027 hạng mục Phim Quốc tế hay nhất. Trong số này đang chú ý có phim Những người bạn thầm lặng - đề cử Phim hay nhất tại LHP Venice 2025. Tác phẩm có sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng Lương Triều Vỹ và Bond Girl Léa Seydoux mới đây đã được trình chiếu tại LHP Đức 2026 tại Việt Nam.

Chương trình toàn cảnh có sự góp mặt của 27 phim dài và 23 phim ngắn. Trong khi đó, Phim tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản quy tụ 8 phim, nổi bật trong số này là Spirited Away, Your Name - hai tác phẩm từng chiếu ở Việt Nam.

Chương trình phim Việt Nam đương đại tuyển chọn trình chiếu 18 phim dài, trong số này có các phim Việt ăn khách như: Mang mẹ đi bỏ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Thỏ ơi! - phim Tết 2026 có doanh thu 450 tỷ đồng của Trấn Thành, Tử chiến trên không và Đại tiệc trăng máu 8 - bộ phim có sự góp mặt của Miu Lê.

Cảnh trong phim "Thỏ ơi!".

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 kéo dài từ 28/11-2/12 tại Hà Nội.

Phim "Thỏ ơi!":