Phim có Nhật Kim Anh hủy lịch chiếu

Nhà sản xuất Mẹ mìn thông báo chuyển ngày khởi chiếu từ 23/10 sang 27/11, muộn hơn 5 tuần so với kế hoạch. Phim do Jack Carry On đạo diễn có Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Khương Lê và Rima Thanh Vy tham gia.

Ê-kíp cho biết việc lùi lịch giúp họ có thêm thời gian hoàn thiện phim trước khi ra rạp. “Việc điều chỉnh lịch khởi chiếu là cơ hội để ê-kíp tiếp tục hoàn thiện bản phim, từ những yếu tố kinh dị, tâm linh đến chiều sâu tâm lý của các nhân vật”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

‘Mẹ mìn’ lùi 5 tuần

Tạo hình dàn diễn viên trong phim Mẹ mìn.

Thông báo được đưa ra sát ngày phát hành dự kiến, giữa lúc phòng vé bắt đầu đổi chiều sau gần một tháng Trại buôn người chiếm ưu thế. Hai phim từng điều chỉnh lịch là Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 cùng chọn ngày 30/10 để khởi chiếu chính thức.

Ê-kíp chưa xác nhận việc lùi lịch xuất phát từ sức ép cạnh tranh. Tuy nhiên, chuyển sang cuối tháng 11 giúp bộ phim giãn khoảng cách với đợt phát hành dịp Halloween. Đổi lại, tác phẩm bỏ qua thời điểm phù hợp với dòng phim kinh dị, kỳ bí.

Nhà sản xuất giới thiệu trailer tập trung vào mối quan hệ giữa mẹ Hạnh, do Nhật Kim Anh đóng, và Hiếu (do Khương Lê thể hiện). Những cuộc cãi vã, cảnh người mẹ chống trả chồng khi con còn nhỏ và khoản nợ của Hiếu lúc trưởng thành hé lộ hoàn cảnh phía sau mong muốn đổi đời của nhân vật.

Nhật Kim Anh cho biết cô nhận nhiều lời mời nhưng chờ đợi kịch bản phù hợp trước khi trở lại màn ảnh rộng. “Đây là nhân vật người mẹ mà tôi rất thương và vô cùng tâm huyết trong lần trở lại”, cô chia sẻ.

Lịch phát hành mới cho đoàn phim thêm thời gian hoàn thiện và quảng bá. Tuy nhiên, ngày 27/11 chưa đồng nghĩa với việc ít đối thủ bởi Ngày con còn mẹ dự kiến ra mắt ngày 11/11, còn Trại giam hạnh phúc ngày 20/11. Những phim phát hành trước vẫn có thể tiếp tục giữ suất nếu bán vé tốt.

Phim mới cạnh tranh khốc liệt

Theo Box Office Vietnam ngày 22/10, Án mạng karaoke đứng đầu phòng vé với 2.675 suất chiếu. Trại buôn người có 2.473 suất, Quỷ ăn tạng 4 có 1.765 suất. Ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, Án mạng xém hoàn hảo chỉ có 239 suất.

Như vậy, số suất của Án mạng karaoke đã cao hơn Trại buôn người 202 suất, tương đương khoảng 8,2%. Riêng ba phim đầu có tổng cộng 6.913 suất.

Chênh lệch cho thấy cuộc cạnh tranh không dừng ở việc được đưa phim ra rạp. Khả năng duy trì độ phủ sau ngày mở màn mới là sức ép kéo dài với mỗi tác phẩm.

Án mạng xém hoàn hảo là trường hợp rõ nét. Từ gần 1.000 suất ngày 11/10, phim còn khoảng 400 suất ngày 18/10 và xuống 239 suất ngày 22/10, giảm khoảng ba phần tư so với mốc đầu.

Án mạng karaoke vươn lên vị trí số một phòng vé sau gần một tháng Trại buôn người chiếm ngôi vương.

Lịch phát hành cuối tháng vẫn dày. Theo các lịch đã công bố, hai đợt 30/10 và 6/11 có ít nhất 5 phim Việt dự kiến ra mắt gồm Án mạng karaoke, Chị chị em em 3, Trấn yểm, tiếp đến là Bò sữa bay và Người được chọn. Riêng Án mạng karaoke đã chiếu sớm từ ngày 21/10, trước lịch khởi chiếu chính thức và doanh thu cán mốc 11 tỷ đồng.

Cộng thêm Clayface, Godzilla Minus Zero và Chàng mèo mang mũ, hai đợt phát hành có ít nhất tám tác phẩm trong và ngoài nước. Con số này chưa bao gồm các phim đang chiếu.

Danh sách đã bớt một đối thủ so với kế hoạch trước đó - Chuyến đi nhớ đời chuyển sang ngày 22/1/2027. Tuy nhiên, việc một số phim rút lịch không xóa được sức ép khi nhiều tác phẩm còn lại cùng nhắm đến những tuần phát hành sát nhau.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CGV Việt Nam - đánh giá nhiều phim Việt cùng ra mắt trước hết là tín hiệu tích cực, cho thấy hoạt động sản xuất trong nước sôi động. Nhưng khi lịch phát hành tập trung, cạnh tranh về thời gian và sự chú ý của khán giả sẽ tăng. Phim Việt còn phải chia sẻ thị trường với các tác phẩm quốc tế.

“Với các đơn vị vận hành rạp, bài toán quan trọng là làm sao phân bổ số suất chiếu một cách linh hoạt, để mỗi bộ phim có cơ hội tiếp cận đúng nhóm khán giả của mình, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường”, ông Hải nói.

Theo đại diện CGV, việc xếp suất không dựa vào riêng tên tuổi diễn viên, thể loại hay mức độ quảng bá. Trước ngày khởi chiếu, nhà rạp tham khảo lịch phát hành, quy mô phim, nhóm khán giả, mức độ quan tâm và lượng đặt vé sớm.

“Truyền thông hay sức hút của diễn viên giúp tạo sự quan tâm ban đầu, nhưng khả năng chuyển sự quan tâm đó thành lượng vé bán ra thực tế tại rạp mới là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì suất chiếu”, ông Hải nhấn mạnh.

Đổi ngày phát hành có thể giúp phim tránh đối thủ đang ăn khách, nhưng không bảo đảm một lịch chiếu thuận lợi hơn. Khi nhiều tác phẩm cùng lùi về những tuần kế tiếp, áp lực cạnh tranh chỉ chuyển từ thời điểm này sang thời điểm khác.