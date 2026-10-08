Phim có Lee Min Ho ngừng chiếu tại CGV Gumi

Theo truyền thông Hàn Quốc, CGV Gumi đã loại Sát thủ khỏi danh sách phim có thể đặt vé kể từ ngày 6/10. Động thái này khiến bộ phim tạm dừng trình chiếu tại một trong những rạp chiếu phim ở thành phố Gumi, quê hương của cố Tổng thống Park Chung-hee.

Lee Min Ho trong phim Sát thủ - The Assassin(s) .

Đáng chú ý, việc ngừng chiếu chỉ xảy ra tại CGV Gumi, không phải quyết định áp dụng trên toàn hệ thống CGV. Theo thông tin được xác nhận, đây không phải rạp trực thuộc trụ sở chính CGV mà là điểm được vận hành theo hình thức ủy thác. Vì vậy, lịch chiếu tại đây được sắp xếp dựa trên quyết định của đơn vị vận hành.

Trước đó, kể từ khi Sát thủ ra mắt, bộ phim liên tục vướng những tranh luận gay gắt xoay quanh nội dung và cách tái cấu trúc vụ ám sát cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Yuk Young-soo xảy ra ngày 15/8/1974. Một bộ phận khán giả và giới chính trị cho rằng tác phẩm đã có những chi tiết xuyên tạc lịch sử, trong khi phía ngược lại cho rằng đây là cách tiếp cận thuộc phạm vi sáng tạo điện ảnh.

Tại Gumi, các hoạt động phản đối việc trình chiếu bộ phim cũng diễn ra trong thời gian qua. Một số tổ chức địa phương đã tổ chức cuộc mít tinh trước nhà lưu niệm Park Chung-hee vào ngày 30/9, yêu cầu ngừng chiếu Sát thủ với lý do tác phẩm làm sai lệch sự thật lịch sử và ảnh hưởng đến danh dự của cố tổng thống.

Đến ngày 6/10, một cuộc mít tinh yêu cầu ngừng trình chiếu tiếp tục được tổ chức tại khu vực các rạp chiếu phim ở Gumi. Cùng ngày, các nghị sĩ Quốc hội thuộc khu vực Daegu - Gyeongbuk của đảng People Power Party cũng tổ chức họp báo, yêu cầu ê-kíp Sát thủ xin lỗi và dừng phát hành tác phẩm.

CGV Gumi ngừng chiếu phim Sát thủ - The Assassin(s) .

Tuy nhiên, phía rạp chiếu phim hiện chưa chính thức xác nhận việc ngừng chiếu Sát thủ có liên quan trực tiếp đến các cuộc mít tinh hay yêu cầu từ giới chính trị và các tổ chức địa phương. Do đó, nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định thay đổi lịch chiếu tại CGV Gumi vẫn chưa được làm rõ.

Động thái này diễn ra trong lúc Sát thủ vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc. Theo số liệu từ Korean Film Council, trong ngày 6/10, phim thu hút 54.177 khán giả, đứng đầu phòng vé. Tổng lượng khán giả tích lũy đạt 2.466.991 người, tiến sát cột mốc 2,5 triệu lượt xem.

Trước đó, Sát thủ đã vượt mốc 2 triệu khán giả chỉ sau 11 ngày công chiếu. Sau khi trở lại vị trí số 1 phòng vé từ ngày 4/10, tác phẩm tiếp tục giữ ngôi đầu trong ba ngày liên tiếp, cho thấy tranh cãi chưa khiến sức hút của phim tại rạp hoàn toàn suy giảm.

Sát thủ do Hur Jin-ho đạo diễn, quy tụ Yoo Hae-jin, Park Hae-il và Lee Min Ho. Phim lấy bối cảnh xoay quanh vụ ám sát Yuk Young-soo tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở Jangchung-dong, Seoul vào ngày 15/8/1974, từ đó xây dựng câu chuyện về những phóng viên truy tìm nghi vấn và những người đứng phía sau sự kiện.

Tranh cãi cũng đã ảnh hưởng đến lịch trình quảng bá của dàn diễn viên. Nhiều hoạt động liên quan đến bộ phim bị hủy nhằm đảm bảo an toàn cho diễn viên, ê-kíp và khán giả. Lee Min Ho cũng không thể tham gia sự kiện 'Actor's House' như kế hoạch, trong khi Yoo Hae-jin quyết định không tham dự Buil Film Awards diễn ra ngày 7/10.

Việc Sát thủ ngừng chiếu tại CGV Gumi tiếp tục cho thấy những tranh luận xung quanh tác phẩm đã vượt khỏi phạm vi màn ảnh. Trong khi đó, bộ phim vẫn đang tiến gần cột mốc 2,5 triệu khán giả, tạo nên diễn biến đáng chú ý giữa lúc tranh cãi về cách tái hiện lịch sử vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.