Phim có Lan Ngọc, Kỳ Duyên vượt mặt 'Án mạng karaoke' và 'Trại buôn người'

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim điện ảnh Chị chị em em 3 đang dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày. Chỉ trong ngày đầu mở chiếu sớm, phim đã thu về tổng doanh thu hơn 8 tỷ đồng với 54.426 vé bán ra trên hơn 2.000 suất chiếu (tính đến 10h sáng ngày 29/10).

Con số áp đảo này giúp tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng vượt mặt Án mạng karaoke và Trại buôn người để giành vị trí dẫn đầu. Với tốc độ bán vé như hiện tại, doanh thu của Chị chị em em 3 được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng nhanh khi công chiếu chính thức.

“Chị chị em em 3” vượt lên dẫn đầu phòng vé ngay trong ngày đầu chiếu sớm.

Chị chị em em 3 thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, drama. Phim lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, xoay quanh những khát khao tình yêu, danh phận và các mối quan hệ bị chi phối bởi lễ giáo, kỳ vọng xã hội. Trong thế giới ấy, tình cảm không chỉ là sự rung động mà còn gắn với những lựa chọn có thể làm thay đổi số phận nhân vật.

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, điều anh muốn khai thác là những mong muốn rất con người nhưng bị ràng buộc bởi lễ giáo và quan niệm của người khác. Vì vậy, những xung đột trong phim không chỉ nằm ở sự tranh giành hay đối đầu, mà còn xuất phát từ những mâu thuẫn bên trong mỗi nhân vật.

Bên cạnh nội dung, điểm thu hút của phim chính là quy tụ dàn diễn viên đình đám của showbiz Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Phim đánh dấu màn trở lại điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm im ắng. Trong phim, cô gây bất ngờ với cảnh nóng táo bạo cùng diễn viên Quốc Anh - mỹ nam trong Bộ tứ báo thử và Thỏ ơi của Trấn Thành.

“Chị chị em em 3” tràn ngập những cảnh drama kịch tính.

Không chỉ Lan Ngọc, đây cũng là dự án tái xuất của Chi Pu sau 3 năm. Lần thứ hai góp mặt trong “vũ trụ điện ảnh” Chị chị em em, mỹ nhân sinh năm 1993 cũng đem tới một vai diễn mới mẻ khác hẳn với hình tượng trước đây.

Vai Thị Mầu của Kỳ Duyên cũng đem đến màu sắc thú vị. Lần thứ 2 đóng phim điện ảnh, Kỳ Duyên thử thách bản thân với một vai diễn khó, song cô hoàn thành khá ấn tượng. Bên cạnh đó, Steven Nguyễn cũng vừa gây chú ý ngoài rạp với vai chính trong phim Trại buôn người đang tiến dần đến mốc doanh thu 500 tỷ đồng.

Phim Chị chị em em 3 quy tụ dàn diễn viên đình đám cũng chính là yếu tố đầu tiên thu hút khán giả ra rạp.

Dàn diễn viên đình đám quy tụ trong “Chị chị em em 3”.

Chia sẻ về bộ phim, nhà sản xuất Will Vũ khẳng định điều tuyệt vời nhất của dự án này chính là dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn. Theo anh, Chị chị em em 3 khai thác những tâm tư phức tạp, dữ dội mà cũng rất đỗi dịu dàng, mong manh của phụ nữ khi đứng trước những thứ mà họ khao khát.

“Tôi rất vui khi ở mỗi phần, chúng tôi đều có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau của phụ nữ, mà ở phần 3 này là cách họ đối diện với tình yêu”, nhà sản xuất chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh điều anh muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Anh hy vọng điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu, mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận.

Chị chị em em 3 sẽ bắt đầu công chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.