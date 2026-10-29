Phim có Lan Ngọc đánh bật 'Án mạng karaoke'

Chị chị em em 3 mở bán suất chiếu đặc biệt ngày 29/10, trước khi chính thức công chiếu từ 30/10. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, ngay trong ngày chiếu sớm, tác phẩm do Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch đã soán ngôi vương phòng vé của Án mạng karaoke.

Kỳ Duyên đóng chính trong Chị chị em em 3. Ảnh: ĐPCC.

Cụ thể, với 2.000 suất chiếu, tác phẩm mang về 4,2 tỷ đồng. Cộng thêm doanh thu từ lượng vé đặt trước, bộ phim có Kỳ Duyên, Lan Ngọc đóng chính dắt túi gần 8,5 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu trong bối cảnh Kinh Bắc xưa. Phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm rối rắm giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Nương (Chi Pu), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Trước đó, Chị chị em em đã trở thành thương hiệu được nhiều khán giả Việt biết tới. Phần đầu tiên do Thanh Hằng, Chi Pu đóng chính từng mang về hơn 70 tỷ đồng. Trong khi phần 2 ra mắt năm 2023, có Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng chính, vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Trở lại với diễn biến phòng vé hiện tại, Án mạng karaoke sau ít ngày thống trị phòng vé đã bị đánh bật xuống vị trí top 2. Tác phẩm trinh thám đang có khoảng 2.5000 suất chiếu/ngày, tổng doanh thu tính đến 29/10 là 41 tỷ đồng.

Án mạng karaoke đã thu hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Trong khi, Trại buôn người đã giảm nhiệt mạnh sau 1 tháng chiếu. Đứa con tinh thần của Dương Bảo Anh tiến sát mốc doanh thu 490 tỷ đồng, đứng top 3 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất. Song với việc có 2 đối thủ ngáng chân, việc Trại buôn người có thể chinh phục mốc doanh thu 500 tỷ đồng hay không vẫn còn là dấu hỏi.