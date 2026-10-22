Phim có Kiều Oanh rời rạp

Út Lan 2 - bộ phim kinh dị của đạo diễn Trần Trọng Dần - sẽ chính thức rời rạp sau ngày 22/10. Trong 2 suất chiếu cuối cùng tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), tác phẩm chỉ bán được tổng cộng 6 vé.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim có Kiều Oanh và Phương Nam đóng chính đạt tổng doanh thu khoảng 44,3 tỷ đồng. Thành tích này chưa bằng một nửa phần đầu Út Lan: Oán linh giữ của, tác phẩm từng thu hơn 90 tỷ đồng khi ra mắt năm 2025.

Với doanh thu kể trên, Út Lan 2 nhiều khả năng vẫn chưa chạm mốc hoàn vốn. Phim được đầu tư đáng kể về bối cảnh, kỹ xảo, lại ghi hình trong điều kiện phức tạp tại rừng U Minh Thượng, kéo theo chi phí sản xuất không nhỏ.

Út Lan 2 khép lại hành trình phòng vé với doanh thu ảm đạm.

Đáng nói, Út Lan 2 từng có khởi đầu tương đối thuận lợi. Phim mở bán suất chiếu đặc biệt từ ngày 18/9, sớm hơn một tuần so với lịch khởi chiếu chính thức. Ngay ngày đầu, tác phẩm có thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, vượt qua Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc. Sau ba ngày chiếu sớm, phim mang về hơn 21 tỷ đồng, cho thấy sức hút ban đầu của thương hiệu kinh dị này.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nhanh chóng chững lại. Sự xuất hiện của Trại buôn người từ cuối tháng 9 khiến cục diện phòng vé thay đổi đáng kể. Bộ phim có Steven Nguyễn đóng chính liên tục chiếm ưu thế về doanh thu lẫn suất chiếu, đẩy nhiều tác phẩm ra mắt trước đó vào tình thế khó khăn. Đến đầu tháng 10, Út Lan 2 chỉ còn thu vài trăm triệu đồng mỗi ngày, trước khi tiếp tục giảm sâu trong những tuần tiếp theo.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, chất lượng phim cũng gây tranh luận. Dù sở hữu nhiều chất liệu kinh dị dân gian hấp dẫn, tác phẩm bị nhận xét có kịch bản lỏng lẻo, cách xử lý tình huống đơn giản, nhiều diễn biến tâm lý thiếu thuyết phục. Những bí ẩn về thế lực tâm linh, quá khứ và mối quan hệ giữa các nhân vật được gợi mở khá hấp dẫn, song phần lý giải lại hời hợt, chưa đủ sức nặng. Một số nút thắt được giải quyết vội vàng, khiến câu chuyện thiếu chiều sâu.

Bên cạnh đó, cách dàn dựng kinh dị cũng chưa tạo được nhiều bất ngờ, khi các màn hù dọa còn dễ đoán và chủ yếu đi theo công thức quen thuộc. Dù vậy, Út Lan 2 vẫn có điểm sáng ở phần hình ảnh, với bối cảnh sông nước, rừng U Minh Thượng được khai thác hiệu quả, kết hợp chất liệu văn hóa, tín ngưỡng dân gian Nam Bộ để tạo nên không gian kinh dị mang màu sắc riêng.