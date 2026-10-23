Phim có Đại Nghĩa cùng lúc khởi chiếu ở 4 châu lục

Mới đây, nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ thông tin Án Mạng Karaoke chuẩn bị ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế, gồm Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á. Nam nghệ sĩ hào hứng viết: “Cả xóm trọ chuẩn bị du hành cả châu lục: Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á nè”.

Theo thông tin công bố, Án Mạng Karaoke, có tên quốc tế là Karaoke Murder, được phát hành tại Việt Nam cùng một số quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Australia và New Zealand. Đây là dấu mốc đáng chú ý với một phim điện ảnh Việt khi kế hoạch phát hành được triển khai đồng thời tại nhiều thị trường thuộc bốn châu lục. Đơn vị phát hành quốc tế 3388 Films, do Do Thien A. Pham sáng lập, phối hợp đưa tác phẩm đến khán giả nước ngoài.

Đại Nghĩa chia sẻ thông tin Án Mạng Karaoke chuẩn bị ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, Án Mạng Karaoke có các suất chiếu sớm từ ngày 21/10 và dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 30/10/2026, đúng dịp Halloween. Việc lựa chọn thời điểm này cũng phù hợp với màu sắc trinh thám, giật gân của bộ phim, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận khán giả yêu thích những câu chuyện bí ẩn.

Không chỉ gây chú ý bởi kế hoạch phát hành quốc tế, Án Mạng Karaoke còn có tín hiệu ban đầu tại phòng vé trong nước. Theo số liệu được công bố trong ngày chiếu sớm đầu tiên, bộ phim thu về hơn 1,3 tỷ đồng, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày và vượt Trại Buôn Người. Đây là số liệu tại thời điểm mở màn, chưa phải tổng doanh thu cuối cùng của tác phẩm.

Trong Án Mạng Karaoke, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, người dẫn dắt một khóa tu chữa lành tại homestay biệt lập trên núi. Nhân vật có vẻ ngoài điềm đạm, gắn với không gian tu tập, nhưng tạo hình tóc bạc dài cùng nét mặt khó đoán khiến người xem tò mò về vai trò của ông trong câu chuyện.

Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang.

Nội dung Án Mạng Karaoke xoay quanh nhóm người tìm đến homestay để tham gia khóa tu. Tại đây, bà Thủy do Vân Dung thủ vai bất ngờ bị sát hại bằng chiếc micro karaoke. Vụ án mở ra hành trình điều tra của thám tử Tâm, nhân vật do Đoàn Thiên Ân đảm nhận. Những người có mặt tại địa điểm đều bị cuốn vào vòng nghi vấn, kéo theo loạt tình tiết trinh thám đan xen yếu tố hài đen và châm biếm.

Bên cạnh Đại Nghĩa và Đoàn Thiên Ân, phim còn quy tụ Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tiểu Bảo Quốc, Trịnh Thảo và Tuyền Mập. Tác phẩm do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo.

Với Đại Nghĩa, vai thầy Nguyện Giang tiếp tục bổ sung màu sắc mới vào hành trình điện ảnh của nam nghệ sĩ vốn quen thuộc với khán giả qua sân khấu, truyền hình và nhiều bộ phim hài. Trong khi đó, việc Án Mạng Karaoke được phát hành tại nhiều quốc gia cùng thời điểm cho thấy ê-kíp đang hướng đến khả năng tiếp cận cộng đồng khán giả Việt ở nước ngoài cũng như người xem quốc tế.

Thành tích phát hành tại bốn châu lục là điểm nhấn đáng chú ý của Án Mạng Karaoke trước ngày khởi chiếu chính thức. Hiệu quả thương mại của bộ phim sẽ tiếp tục được theo dõi khi tác phẩm có thêm dữ liệu phòng vé tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.