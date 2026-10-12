Phim có Anh Tú và Ma Ran Đô nhận cơn mưa lời khen

Mới đây, phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo nhận được sự quan tâm sau khi chính thức ra rạp ngày 9/10. Tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước, đưa khán giả bước vào vụ án mạng giữa giới giải trí, nơi những mối quan hệ tình cảm và bí mật hậu trường đan xen, khiến hành trình tìm ra sự thật trở nên khó đoán.

Phim xoay quanh Trinh (DJ Mie), một nữ TikToker chuyên xây dựng nội dung ngôn tình. Nghi ngờ bạn trai sắp cưới Khang (Ma Ran Đô) có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Phương Yến (Vũ Ngọc Anh), Trinh thuê thám tử tư Đại (Anh Tú Atus) điều tra. Tuy nhiên, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Trinh tỉnh dậy tại phim trường bên cạnh thi thể Yến, trong tình trạng mất trí nhớ. Đại cũng bị cuốn vào vụ án, buộc cả hai phải phối hợp tìm hung thủ và chứng minh sự vô tội.

Poster phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Điểm đáng chú ý của Án Mạng Xém Hoàn Hảo nằm ở cách đan cài những tình huống dở khóc dở cười vào hành trình phá án. Thay vì xây dựng một thám tử luôn sắc sảo, lạnh lùng, phim khắc họa Đại với những khoảnh khắc vụng về, lúng túng nhưng vẫn có tinh thần nghĩa hiệp. Sự đối lập giữa tính cách thực tế của Đại và lối sống thiên về cảm xúc của Trinh tạo ra nhiều tình huống hài hước, đồng thời giúp câu chuyện có thêm màu sắc giải trí.

Trong vai Đại, Anh Tú Atus có cơ hội khai thác hình ảnh khác biệt so với những vai diễn mang màu sắc tình cảm, gia đình trước đó. Nam diễn viên phát huy thế mạnh biểu cảm và khả năng tạo tiếng cười, đồng thời tham gia các phân cảnh hành động. Đạo diễn Đức Nguyễn đánh giá Anh Tú thể hiện được tinh thần của nhân vật, đặc biệt là sự chân thành và nghĩa hiệp.

Diễn viên Anh Tú Atus trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Trong khi đó, Ma Ran Đô đảm nhận vai Khang, nhân vật đứng giữa những nghi vấn tình cảm khiến vụ án trở nên phức tạp. Mối quan hệ giữa Khang và Yến không chỉ tạo ra nút thắt cho câu chuyện mà còn đặt Trinh vào tình thế khó xử. Sự xuất hiện của nam diễn viên góp phần hoàn thiện tuyến nhân vật xoay quanh những bí mật phía sau phim trường.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo nhận được nhiều lời khen nhờ cách kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước, tạo nên trải nghiệm giải trí vừa hồi hộp vừa duyên dáng. Câu chuyện liên tục mở ra những tình tiết bất ngờ, giữ sự tò mò của người xem trong hành trình tìm kiếm hung thủ. Bên cạnh nội dung, diễn xuất giàu biểu cảm của Anh Tú Atus cùng sự góp mặt của Ma Ran Đô cũng góp phần tạo sức hút cho bộ phim. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc trẻ trung, những tình huống dở khóc dở cười và cách khai thác các bí mật phía sau giới giải trí, mang đến một lựa chọn giải trí đáng chú ý cho khán giả trong tháng 10.

Diễn viên Ma Ran Đô.