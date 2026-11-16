Phim chiếu rạp miễn phí và phim chiếu lưu động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Từ ngày 18-24/11, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao cùng với các đơn vị liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026.

Tuần phim được tổ chức trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân.

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp.

Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Chương trình Chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18-24/11.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/11/2026 (Chủ nhật) tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Phim chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Chiếu phim miễn phí chào mừng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Danh sách phim chiếu lưu động

Phim truyện: Thanh âm vượt đại dương.

Phim tài liệu: Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài.

Phim hoạt hình: Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp.

Danh sách phim chiếu rạp miễn phí

Chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11, với các tác phẩm thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Cụ thể:

Phim truyện: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu.

Phim tài liệu: Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo.

Phim hoạt hình: Người thầy của muôn đời, Phật Hoàng.

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn người xem nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.

Một số cụm rạp và địa điểm tổ chức chiếu phim miễn phí dịp này gồm:

1. An Giang;

2. Cinestar Kiên Giang;

3. Bắc Ninh: Beta Cinemas Bắc Giang;

4. Cà Mau: Dcine Bạc Liêu;

5. Cần Thơ: Dcine Sóc Trăng;

6. Đà Nẵng: RIO Tam Kỳ;

7. Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột, Galaxy;

8. Đồng Nai: Beta Cinemas Biên Hòa;

9. Đồng Tháp: Cinestar Mỹ Tho;

10. Gia Lai: Touch Cinema;

11. Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;

12. Hà Tĩnh: CGV Vincom Hà Tĩnh;

13. Hải Phòng: Aeon Beta Vincom Royal Island;

14. Hưng Yên: Lotte Cinema Thái Bình;

15. Khánh Hòa: Beta Cinemas Nha Trang;

16. Lâm Đồng: Starlight Bảo Lộc;

17. Lạng Sơn: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn;

18. Lào Cai: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lào Cai;

19. Nghệ An: Vinh, Galaxy;

20. Ninh Bình: Lotte Cinema Ninh Bình;

21. Phú Thọ: Cinemax Vĩnh Phúc;

22. Quảng Ngãi: Cinemax Kon Tum;

23. Quảng Ninh: CGV Vincom Hạ Long;

24. Quảng Trị: RIO Đông Hà;

25. Sơn La: CGV Vincom Sơn La;

26. Tây Ninh: Starlight Long An;

27. Thái Nguyên: Beta Cinemas Thái Nguyên;

28. Thanh Hóa: Beta Cinemas Thanh Hóa;

29. Thành phố Hồ Chí Minh: MegaGS Cao Thắng, Đống Đa Cinema;

30. Huế: BHD Star Huế;

31. Tuyên Quang: Lotte Cinema Tuyên Quang;

32.Vĩnh Long: Bến Tre, Galaxy.