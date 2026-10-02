Phim chiếu mạng vi phạm phải gỡ bỏ trong vòng 24 giờ

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Bộ VH,TT&DL vừa ban hành văn bản hợp nhất Nghị định số 131/2022/NĐ-CP với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các đơn vị phổ biến phim trên không gian mạng, từ phân loại, bảo vệ trẻ em đến xử lý phim vi phạm.

Một trong những điểm quan trọng là thời hạn xử lý khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng, gỡ bỏ phim.

Theo quy định, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị phổ biến phim trên không gian mạng phải dừng hoặc gỡ bỏ phim chậm nhất trong 24 giờ đối với phim có nội dung bị nghiêm cấm theo Điều 9 Luật Điện ảnh và pháp luật liên quan. Với các nội dung vi phạm khác, thời hạn xử lý là từ 3 đến 5 ngày.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số, việc ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm cũng phải hoàn thành chậm nhất trong 24 giờ kể từ khi có yêu cầu.

Trong khi đó, tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông phải triển khai biện pháp ngăn chặn truy cập phim vi phạm, hoàn thành không quá 3 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" sau khi có văn bản yêu cầu từ Cục Điện ảnh.

Quy định mới cũng đặt ra trách nhiệm xử lý phản ánh từ người sử dụng. Các đơn vị phổ biến phim phải thiết lập công cụ để người dùng phản ánh, khiếu nại, báo cáo phim vi phạm. Với phản ánh có căn cứ cụ thể, rõ ràng và kèm thông tin liên hệ, việc xử lý phải được thực hiện chậm nhất trong 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Trách nhiệm quản lý còn được yêu cầu từ trước khi phim được phổ biến. Đơn vị thực hiện phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng. Để được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, đơn vị phải có hội đồng phân loại, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế phân loại theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả.

Thời hạn giải quyết thủ tục công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng cũng được rút từ 15 ngày xuống 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh đó, các nền tảng phải thiết lập biện pháp kỹ thuật để cha mẹ hoặc người giám hộ kiểm soát việc trẻ em tiếp cận phim phù hợp độ tuổi, như tài khoản dành riêng cho trẻ em hoặc cơ chế xác nhận độ tuổi khi truy cập phim không dành cho trẻ em.