Phim 'Chị chị em em 3' lạm dụng cảnh nóng vẫn trăm tỷ: Nghệ thuật hay câu khách?

Chị chị em em 3 đang là một trong những tác phẩm thu hút sự chú ý tại phòng vé, không chỉ bởi doanh thu mà còn vì những tranh luận xoay quanh chất lượng nội dung và cách khai thác yếu tố nhạy cảm.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 11/11, bộ phim thu về hơn 108 tỷ đồng. Thành tích này cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm, dù vẫn nhận về những ý kiến trái chiều về kịch bản, cách xây dựng nhân vật và yếu tố cảnh nóng.

Khi những phân đoạn nhạy cảm chưa thực sự làm rõ tâm lý nhân vật, ranh giới giữa nghệ thuật và chiêu trò câu khách trở thành vấn đề khiến khán giả đặt dấu hỏi.

Cảnh nóng chỉ để câu khách?

Ngoài sức hút từ dàn diễn viên, hình ảnh và bối cảnh, điều khiến Chị chị em em 3 được nhắc đến nhiều là các phân đoạn thân mật có mức độ táo bạo.

Phim có ba cảnh nóng xoay quanh ba cặp nhân vật. Một bộ phận khán giả cho rằng những hình ảnh này là lựa chọn phù hợp với một tác phẩm tâm lý, tình cảm được dán nhãn T18, nơi các mối quan hệ phức tạp, ham muốn và sự chiếm hữu là những yếu tố quan trọng của câu chuyện.

Tuy nhiên, không ít người lại nhận xét phim đang sử dụng cảnh nóng quá đà, thậm chí có những phân đoạn mang tính dung tục và câu khách nhiều hơn là phục vụ nghệ thuật.

Phim “Chị chị em em 3” gây tranh cãi vì nhiều cảnh nóng.

Đáng chú ý, nhà sản xuất Will Vũ từng tiết lộ bản dựng ban đầu của Chị chị em em 3 có khá nhiều cảnh nóng. Ê-kíp đã chủ động cắt giảm khoảng 40% thời lượng những phân đoạn này trước khi phim ra rạp. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, việc điều chỉnh vừa nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt, vừa giúp tác phẩm phù hợp hơn với khả năng tiếp cận của khán giả.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết mỗi phân đoạn thân mật đều có dụng ý khai thác nội tâm nhân vật, đẩy họ đến những bế tắc riêng. Có cảnh thể hiện khát khao được yêu và bày tỏ tình cảm, nhưng cũng có cảnh cho thấy sự tuyệt vọng, khi nhân vật chỉ còn biết bấu víu vào mối quan hệ của mình.

Thực tế, việc khai thác cảnh nóng không phải điều mới mẻ đối với thương hiệu Chị chị em em. Ngay từ phần đầu tiên ra mắt năm 2019, bộ phim đã gây chú ý với những phân đoạn thân mật giữa các nhân vật. Trong đó, cảnh nóng giữa Thanh Hằng và Lãnh Thanh từng nhận được nhiều sự quan tâm.

Khi chia sẻ về quá trình thực hiện, Thanh Hằng cho biết cô đã đấu tranh tâm lý suốt khoảng hai tháng mới đồng ý tham gia phân đoạn này. Nữ diễn viên cũng khẳng định đây là cảnh quay cần thiết, bởi nó góp phần khắc họa mối quan hệ vợ chồng giữa Thiên Kim và Huy, đồng thời tạo bước ngoặt cho suy nghĩ, hành động tiếp theo của nhân vật.

Chị chị em em 2 (2023) tiếp tục khai thác yếu tố hình thể trong câu chuyện về hai mỹ nhân Sài Gòn Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh). Bộ phim gây chú ý với những phân đoạn khoe hình thể của Ngọc Trinh. Trong đó có cảnh nhân vật Tư Nhị để lộ cơ thể qua lớp áo ướt và phân đoạn chủ động cởi bỏ trang phục để thuyết phục Ba Trà thu nhận mình.

Trước đó, điện ảnh Việt từng có những tác phẩm sử dụng cảnh nóng như một phương tiện để khai thác những vấn đề phức tạp trong đời sống. Bẫy ngọt ngào (2022) là một ví dụ đáng chú ý. Trong đó, những phân đoạn nóng mang màu sắc bạo lực trở thành một phần quan trọng để khắc họa sự kiểm soát và tổn thương mà người vợ phải chịu đựng.

Khi ra mắt, phim từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì mức độ táo bạo của các cảnh quay. Dù vậy, cũng có khán giả đánh giá những phân đoạn này được dàn dựng có chủ đích, góp phần thể hiện một vấn đề xã hội vốn không dễ đưa lên màn ảnh. Trong trường hợp này, cảnh nóng không đơn thuần là hình ảnh gây tò mò mà gắn với việc phản ánh một mối quan hệ có sự tổn thương và áp đặt.

Phim “Trà” của đạo diễn Lê Hoàng từng nhận chỉ trích vì yếu tố cảnh nóng phản cảm.

Ở chiều ngược lại, Trà (2024) của đạo diễn Lê Hoàng cho thấy những hạn chế khi cảnh nóng thiếu sự nâng đỡ của kịch bản. Bộ phim có nhiều phân đoạn nhạy cảm nhưng sau khi ra rạp lại vấp phải không ít phản ứng tiêu cực. Một số ý kiến cho rằng cảnh nóng bị lạm dụng, nặng tính phô diễn hơn là phục vụ diễn biến tâm lý, trong khi câu chuyện thiếu sức thuyết phục.

Thời điểm đó, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định bản gốc của Trà có những cảnh nóng khiến người xem phải tái mặt. Dù đã cắt bớt tới 70% cảnh nhạy cảm, phim vẫn tạo nhiều khó chịu cho người xem.

Lý giải về cảnh nóng mạnh bạo trong phim của mình, đạo diễn Lê Hoàng nói cảnh 18+ là cần thiết để đẩy tình tiết, cao trào. Theo anh, Trà là phim ngoại tình, vì vậy không có chuyện ngoại tình vì hai người đồng cảm về tâm hồn. Đạo diễn cho biết anh đưa cảnh nóng vào phim để lột tả trần trụi chuyện ngoại tình của nhân vật chính. Khán giả hiểu dưới góc độ Lê Hoàng gây sốc, nhưng anh cho rằng đó là dụng ý nghệ thuật.

Cảnh nóng cần đúng chỗ, đúng mức

Từ câu chuyện của Chị chị em em 3, có thể thấy tranh luận không nằm ở việc điện ảnh có nên xuất hiện cảnh nóng hay không, mà là sử dụng chúng như thế nào. Việc một bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ cũng không đồng nghĩa mọi lựa chọn về nội dung đều được khán giả đồng tình.

Trước những tranh luận về việc khai thác cảnh nóng trong phim Việt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không phủ nhận vai trò của yếu tố này trong điện ảnh, song cần được đặt trong mối liên hệ với kịch bản, thẩm mỹ và mục đích thể hiện nhân vật.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho rằng cảnh nóng không xấu và không phản đối việc các nhà làm phim đưa những phân đoạn này lên màn ảnh. Theo anh, cảnh nóng cũng được xem là một phần của điện ảnh, thậm chí có những bộ phim mà khán giả chỉ nhớ đến bởi những phân cảnh như vậy.

Tuy nhiên điều quan trọng nằm ở lựa chọn của người đạo diễn. Cảnh quay cần phù hợp với nội dung kịch bản và thẩm mỹ tổng thể của tác phẩm. Nếu không có sự tính toán, hình ảnh dù được thực hiện công phu vẫn có thể tạo cảm giác phản cảm, làm giảm sức thuyết phục của bộ phim.

Vũ Ngọc Đãng khẳng định anh sẵn sàng thực hiện một tác phẩm có nhiều cảnh nóng nếu câu chuyện đủ hấp dẫn và những phân đoạn đó phù hợp với kịch bản. “Với tôi nếu có một kịch bản hay, hấp dẫn nhưng có nhiều cảnh nóng phù hợp, tôi vẫn sẽ làm”, anh nói.

Cảnh nóng trong phim không xấu nhưng cần đúng mức, đúng chỗ.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho rằng không thể gọi việc làm dụng nhiều cảnh nóng vào phim là nghệ thuật. Theo đạo diễn, giá trị nghệ thuật cần được tạo nên từ nhiều yếu tố như ánh sáng, hình ảnh và cách thể hiện tổng thể, còn cảnh nóng nếu chỉ được đưa vào để thu hút người xem thì đúng nghĩa là chiêu trò câu khách.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng nhấn mạnh không phải bộ phim nào có cảnh nóng cũng xuất phát từ mục đích câu khách. Có những trường hợp, cảnh quay nhạy cảm là yêu cầu cần thiết để phù hợp với nội dung và bộc lộ tính cách nhân vật.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng cho biết ông có những nguyên tắc riêng khi thực hiện cảnh nhạy cảm. Ông thường chọn góc quay thật xa, không để lộ những điểm nhạy cảm của diễn viên. Trong quá trình quay, đạo diễn hướng dẫn diễn viên cách thể hiện sao cho đạt yêu cầu nội dung nhưng không tạo cảm giác phản cảm cho người xem.

Theo ông, cảnh nóng có thể giúp bộ phim trở nên thu hút và khơi gợi sự tò mò. Thực tế, mỗi khi một tác phẩm xuất hiện những phân đoạn nhạy cảm, các cuộc bàn luận trên mạng xã hội thường diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, sự chú ý ấy không đồng nghĩa khán giả sẽ chấp nhận mọi cách thể hiện. Khi cảm thấy bộ phim đi quá giới hạn hoặc sử dụng cảnh nóng thiếu hợp lý, người xem cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng trái chiều, thậm chí chỉ trích ê-kíp.

Bởi vậy, điều quan trọng với người làm phim là biết tiết chế và xác định giới hạn cần thiết. “Việc dùng cảnh nóng đúng là khiến bộ phim trở nên thu hút, gây tò mò hơn. Tuy nhiên cảnh nóng nên được tiết chế, nhẹ nhàng và chỉ đưa vào phim khi cảnh đó thực sự là yếu tố quan trọng của bộ phim”, đạo diễn nhấn mạnh.