Phim 'Chị chị em em 3' dẫn đầu phòng vé ngay ngày đầu ra mắt

Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tổng doanh thu phòng vé Việt Nam trong ngày 30/10 (tính đến chiều cùng ngày) đạt khoảng 10 tỷ đồng.

Trong ngày đầu ra rạp, "Chị chị em em 3" của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng lập tức chiếm vị trí số một với hơn 8,1 tỷ đồng, bán ra khoảng 91.000 vé từ gần 4.945 suất chiếu. Con số này chiếm khoảng 80% tổng doanh thu toàn thị trường trong ngày.

Top 6 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày 30/10 (Ảnh chụp màn hình).

Tính đến chiều 30/10, phim đạt tổng doanh thu hơn 24 tỷ đồng. Doanh thu này bao gồm số liệu trong ngày đầu phim chính thức ra rạp và từ những suất chiếu sớm trước đó.

Ở vị trí thứ hai, "Trại buôn người" (đạo diễn Dương Bảo Anh, Mèo Bích Trang) thu hơn 362 triệu đồng từ 3.666 vé và 628 suất chiếu.

Ngay sau đó, phim kinh dị Mỹ "Clayface" của đạo diễn James Watkins, cũng khởi chiếu từ 30/10, đạt hơn 341 triệu đồng từ 3.153 vé và 617 suất chiếu, chỉ kém phim đứng thứ hai khoảng 20 triệu đồng.

"Án mạng karaoke" của đạo diễn Lê Hoàng đứng thứ tư với hơn 337 triệu đồng từ 3.940 vé. Đáng chú ý, phim này có số vé bán ra cao hơn cả "Trại buôn người" và "Clayface", song doanh thu lại thấp hơn, do giá vé trung bình thấp hơn, một phần vì số suất chiếu nhiều hơn ở các khung giờ giá rẻ.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về "Phim điện ảnh về bộ đôi anh hùng 2026: Kamen Rider Zeztz & Siêu cảnh sát vũ trụ" với hơn 53,9 triệu đồng (609 vé, 73 suất chiếu) và "Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh" của Thái Lan với hơn 47,8 triệu đồng (790 vé, 256 suất chiếu).

Trước đó, "Án mạng karaoke" liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong những ngày chiếu sớm, thậm chí vượt qua "Trại buôn người" sau nhiều tuần bộ phim này thống trị bảng xếp hạng.

Riêng ba ngày cuối tuần từ 23-25/10, tác phẩm của đạo diễn Lê Hoàng thu về hơn 21,7 tỷ đồng với 231.509 vé bán ra qua gần 9.000 suất chiếu.

"Chị chị em em 3" thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, giật gân, được gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên).

Phim lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, xoay quanh những khát khao tình yêu, danh phận và các mối quan hệ bị chi phối bởi lễ giáo, kỳ vọng xã hội. Khi tình cảm, tiền bạc và lòng đố kỵ đan xen, mỗi nhân vật đều tìm cách giành lấy điều mình mong muốn, bất chấp những tổn thương gây ra cho người khác.

Trong thế giới ấy, tình cảm không chỉ là sự rung động mà còn gắn với những lựa chọn có thể làm thay đổi số phận nhân vật.

Dàn diễn viên trong phim (Ảnh: ĐPCC).

Tác phẩm gây chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn.

Phim ghi điểm khi kịch bản tạo đất diễn cho cả 5 nhân vật. Dù cả 5 người đều dây dưa với nhau trong vòng xoáy tình ái chồng chéo nhưng không gây cảm giác rối rắm.

Các diễn viên thể hiện sự tròn vai và tạo điểm nhấn riêng. Trong đó, sự góp mặt của Chi Pu, Kỳ Duyên cũng góp phần tăng sức hút truyền thông cho dự án. Kỳ Duyên có cơ hội tiếp cận khán giả ở vai trò diễn viên điện ảnh khi đảm nhiệm vai nữ chính Thị Mầu.

Nàng hậu cho thấy sự nỗ lực và tiến bộ nhất định trong diễn xuất. Tuy nhiên, đôi chỗ cô vẫn chưa thể hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ quyền lực đầy mưu mô, đặc biệt trong những phân cảnh nặng tâm lý

Một số hình ảnh trong phim (Ảnh: ĐPCC).

Chi Pu tiếp tục xuất hiện trong một câu chuyện có nhiều xung đột tình cảm. cô đảm nhận vai Thị Nương, một liền chị có tình cảm với người anh nuôi nhưng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc.

Đặc biệt, đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng. Với lối diễn tiết chế, nhân vật Thị Liễu do cô đảm nhận thể hiện sự giằng xé đứng giữa ký ức dang dở với Văn Tài và thực tại tăm tối cùng Văn Cường. Trong phim, cô còn ghi dấu cảnh nóng táo bạo của cô với diễn viên Quốc Anh.

Song hành cùng dàn diễn viên nữ là bộ đôi mỹ nam màn ảnh Quốc Anh, Steven Nguyễn. So với Quốc Anh, nhân vật Văn Cường do Steven Nguyễn có ít đất diễn hơn.

Song, đây lại là nhân tố tạo điểm nhấn đặc biệt cho toàn bộ tác phẩm. Steven Nguyễn thể hiện thành công vai diễn một người chồng cờ bạc, tha hóa.

"Chị chị em em" là dự án điện ảnh ra mắt từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành một trong những phim tâm lý - giật gân nổi bật của điện ảnh Việt nhờ câu chuyện nhiều cú lật, không khí quyến rũ và mối quan hệ nữ giới đầy căng thẳng. Phần 1 do Kathy Uyên đạo diễn, có sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu. Phim được ra mắt vào tháng 12/2019 và rời rạp với doanh thu hơn 69 tỷ đồng. Phần 2 do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có sự tham gia của Minh Hằng và Ngọc Trinh. Phim được ra mắt vào tháng 12/2023 và rời rạp với doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Tiếp nối tinh thần của hai phần phim trước, "Chị chị em em 3" do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, tiếp tục theo đuổi màu sắc tâm lý, giật gân với nhiều tình tiết bất ngờ, những mối quan hệ nguy hiểm và không khí quyến rũ đặc trưng đã làm nên thương hiệu của loạt phim.