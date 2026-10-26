Phim Châu Tinh Trì nhận điểm 0

Sau khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ ngày 23/10, bộ phim Kungfu nữ túc (Kung Fu Soccer) do Châu Tinh Trì đạo diễn bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi ghi nhận mức độ tươi mới 0% trên Rotten Tomatoes. Theo dữ liệu được công bố, cả 12 bài đánh giá chuyên môn đều không được xếp vào nhóm tích cực, đánh dấu màn khởi đầu đáng thất vọng của tác phẩm trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, con số 0% không đồng nghĩa bộ phim bị chấm 0 điểm về chất lượng. Đây là tỷ lệ phần trăm những bài phê bình được Rotten Tomatoes phân loại tích cực. Tuy nhiên, việc không có bất kỳ bài đánh giá nào đạt ngưỡng tích cực vẫn cho thấy phản ứng lạnh nhạt từ giới chuyên môn đối với lần trở lại của đạo diễn nổi tiếng.

Kungfu nữ túc của Châu Tinh Trì gây bất ngờ khi ghi nhận mức độ tươi mới 0% trên Rotten Tomatoes, dựa trên 12 bài đánh giá chuyên môn.

Ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 7/2026, Kungfu nữ túc từng gây chú ý nhờ doanh thu vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Sato Takeru. Dù đạt thành tích thương mại nổi bật, phim chỉ nhận 5,9 điểm trên Douban, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa doanh thu và mức độ hài lòng của người xem.

Được xem là tác phẩm kế thừa tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm ra mắt năm 2001, bộ phim xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi gồm những cầu thủ bị đánh giá thấp trước khi bước vào giải đấu lớn. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Song Song, tiền đạo Ngọc Lung và người hướng dẫn Từ Phong, các cô gái kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch.

Từng thành công vang dội với Đội bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì lần này đối diện những lời chê về sự thiếu sáng tạo trong tác phẩm mới.

Tuy nhiên, công thức từng làm nên thương hiệu của Châu Tinh Trì dường như không còn tạo được hiệu ứng tương tự. Nhà phê bình James Marsh của ScreenAnarchy chấm phim 1/5, cho rằng cả những người xuất hiện trên sân lẫn đội ngũ thực hiện đều chưa thể hiện được sự am hiểu cần thiết về bóng đá. Ông ví thất bại của tác phẩm như một màn trình diễn xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Edmund Lee của South China Morning Post cũng chỉ chấm Kungfu nữ túc 2/5. Theo nhà phê bình này, tác phẩm thua xa Đội bóng Thiếu Lâm về chất lượng và sức sáng tạo. Những tình huống hài bị nhận xét là lặp lại công thức cũ, trong khi kỹ xảo hình ảnh tạo cảm giác thiếu tự nhiên, thậm chí gợi liên tưởng đến sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Những cảnh thi đấu sử dụng nhiều kỹ xảo CGI trong Kungfu nữ túc bị một số nhà phê bình nhận xét thiếu tự nhiên và chưa tạo được hiệu ứng hài như kỳ vọng.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất chính là việc sử dụng CGI trong các cảnh thi đấu. Các cầu thủ liên tục thực hiện những pha bay người, tung cú sút phi thực tế và tạo ra các hiệu ứng thị giác mang màu sắc hoạt hình. Dù đây vốn là phong cách quen thuộc của Châu Tinh Trì, nhiều cây bút cho rằng kỹ xảo máy tính đã khiến những phân cảnh này đánh mất sự sống động từng làm nên nét duyên của Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh Kungfu.

Brett Arnold của At the Movies Again nhận xét những màn hành động sử dụng dây cáp và hiệu ứng thực tế chính là yếu tố giúp các tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì trở nên hấp dẫn. Khi cách dàn dựng tương tự được thay thế bằng CGI, hiệu quả hài hước không còn như trước.

Không chỉ kỹ xảo, kịch bản cũng hứng chịu nhiều lời chê bai. Một số nhà phê bình cho rằng câu chuyện thiếu chiều sâu, xung đột giữa các nhân vật được xây dựng khiên cưỡng, còn những tình huống gây cười đôi lúc trở nên lỗi thời. Các vấn đề liên quan đến tâm lý, định kiến và hoàn cảnh của phụ nữ bị nhận xét là chưa được xử lý đủ tinh tế.

Bên cạnh kỹ xảo, kịch bản Kungfu nữ túc cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực vì lối kể chuyện và các tình huống gây cười thiếu mới mẻ.

Katie Smith-Wong của Flick Feast đánh giá phim 2/5, cho rằng tác phẩm có thể được xem là sự tiếp nối mà người hâm mộ Đội bóng Thiếu Lâm chờ đợi, nhưng chất lượng lại không đáp ứng kỳ vọng. Trong khi đó, Peter Sobczynski nhận định Châu Tinh Trì dường như đang tìm cách tái sử dụng những thủ pháp từng thành công thay vì mang đến ý tưởng mới.

Dẫu vậy, không phải mọi khía cạnh đều bị phủ nhận. Một số cây bút thừa nhận các trận bóng với phong cách cường điệu vẫn tạo được tiếng cười nhất định. Sự kết hợp giữa võ thuật, thể thao và những tình huống phi lý vẫn cho thấy dấu ấn quen thuộc của điện ảnh Châu Tinh Trì, dù chưa đủ sức cứu vãn tổng thể tác phẩm.

Sự đối lập giữa thành công thương mại tại Trung Quốc và phản ứng tiêu cực ở Bắc Mỹ cũng làm dấy lên những tranh luận về sức ảnh hưởng của yếu tố hoài niệm. Với nhiều khán giả châu Á, Châu Tinh Trì là biểu tượng gắn liền với tuổi thơ và những bộ phim hài kinh điển. Tuy nhiên, tình cảm dành cho tên tuổi đạo diễn không đồng nghĩa tác phẩm mới sẽ được đón nhận tích cực ở mọi thị trường.

Sự đối lập giữa thành tích phòng vé và phản ứng của giới phê bình đặt ra không ít thách thức cho Châu Tinh Trì trong hành trình làm mới thương hiệu hài võ thuật.

Từ mức độ tươi mới 89% của Đội bóng Thiếu Lâm đến con số 0% của Kungfu nữ túc, khoảng cách trên Rotten Tomatoes đang trở thành dấu hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp Châu Tinh Trì. Sau nhiều năm vắng bóng ở vị trí đạo diễn, ông vẫn chứng minh được sức hút thương mại, nhưng những phản hồi hiện tại cho thấy việc tái hiện thành công nghệ thuật trong quá khứ là thử thách không dễ vượt qua.