Phim Châu Tinh Trì chính thức bị vượt mặt

Theo Sohu Entertainment, bộ phim Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long do Văn Mục Dã đạo diễn, Thẩm Đằng và Tưởng Kỳ Minh đóng chính đã chính thức vượt mốc doanh thu 2,4 tỷ NDT tại phòng vé Trung Quốc sau 92 ngày công chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua Kung Fu Nữ Túc của Châu Tinh Trì, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh Trung Quốc năm 2026.

Đáng chú ý, Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long còn vươn lên vị trí thứ 37 trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc. Theo số liệu từ nền tảng Maoyan, khi tổng doanh thu cán mốc 2,4 tỷ NDT, phần phân chia cho các đơn vị đầu tư và sản xuất ước đạt khoảng 843 triệu NDT. Tuy nhiên, đây chưa phải lợi nhuận ròng bởi các nhà đầu tư vẫn phải trừ chi phí sản xuất, quảng bá và những khoản chi liên quan.

Thẩm Đằng gây chú ý khi Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long vượt mốc doanh thu 2,4 tỷ NDT tại phòng vé Trung Quốc.

Kết quả này tạo nên màn đảo chiều đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa hai tên tuổi lớn của dòng phim hài Hoa ngữ. Trước đó, Kung Fu Nữ Túc do Châu Tinh Trì đạo diễn từng có màn ra mắt ấn tượng và giành ngôi quán quân phòng vé mùa hè 2026 với khoảng 2,315 tỷ NDT, trong khi Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long chỉ đạt khoảng 1,95 tỷ NDT trong cùng kỳ.

Thời điểm ấy, bộ phim của Châu Tinh Trì có lợi thế rõ rệt nhờ thương hiệu cá nhân của nam đạo diễn và sức hút từ đề tài bóng đá kết hợp võ thuật. Kung Fu Nữ Túc khai thác câu chuyện về những cô gái theo đuổi giấc mơ sân cỏ, mang màu sắc hài hước quen thuộc từng làm nên tên tuổi của Châu Tinh Trì. Tác phẩm thu hút đông đảo khán giả gia đình và trở thành một trong những điểm nhấn của thị trường điện ảnh Trung Quốc trong mùa hè.

Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long duy trì sức hút phòng vé nhờ câu chuyện giàu cảm xúc lấy bối cảnh chiến tranh.

Dù vậy, lợi thế ban đầu không giúp Kung Fu Nữ Túc giữ được vị trí dẫn đầu bảng doanh thu năm. Sau khi kết thúc mùa phim hè, Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long tiếp tục duy trì sức bán vé ổn định, từng bước thu hẹp khoảng cách và cuối cùng vượt đối thủ nhờ khả năng trụ rạp kéo dài.

Khác với phong cách hài giàu tính giải trí của Châu Tinh Trì, bộ phim do Văn Mục Dã thực hiện khai thác câu chuyện trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông. Thẩm Đằng đảm nhận nhân vật gắn với một nhà hàng giữa hoàn cảnh bất ổn, nơi những số phận bình thường phải đối diện với mất mát, chia ly và những lựa chọn khó khăn.

Vai diễn lần này cũng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Thẩm Đằng. Vốn được yêu thích nhờ khả năng gây cười trong nhiều bộ phim thương mại, nam diễn viên bất ngờ thể hiện một nhân vật mang chiều sâu tâm lý và có nhiều phân đoạn nặng về cảm xúc. Sự thay đổi khiến khán giả có cơ hội nhìn thấy khía cạnh diễn xuất khác của ngôi sao sinh năm 1979.

Thẩm Đằng nhận được sự chú ý khi rời xa hình tượng hài hước quen thuộc để thử sức với vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Đáng nói, Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long còn nhận được những phản hồi tích cực về chất lượng. Tác phẩm từng đạt khoảng 8,7 điểm trên Douban, cao hơn đáng kể so với mức đánh giá dành cho Kung Fu Nữ Túc. Điều này cho thấy hai bộ phim có những thế mạnh khác nhau, một bên nổi bật nhờ tính giải trí và khả năng thu hút khán giả ngay từ đầu, bên còn lại duy trì sức hút bằng câu chuyện và phản hồi tích cực sau khi công chiếu.

Thành tích mới cũng tiếp tục củng cố sức hút thương mại của Thẩm Đằng tại thị trường điện ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên không chỉ xuất hiện trong những tác phẩm có doanh thu lớn mà còn cho thấy khả năng mở rộng hình tượng, thay vì chỉ gắn với dòng phim hài từng giúp anh trở nên nổi tiếng.

Thành tích của Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long tiếp tục củng cố vị thế của Thẩm Đằng tại phòng vé Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long vượt doanh thu Kung Fu Nữ Túc không đồng nghĩa Thẩm Đằng đã vượt qua Châu Tinh Trì về vị thế trong ngành điện ảnh. Một người hiện là ngôi sao phòng vé hàng đầu Trung Quốc đại lục, trong khi người còn lại đã xây dựng dấu ấn kéo dài nhiều thập kỷ với vai trò diễn viên, đạo diễn và người định hình phong cách hài đặc trưng của điện ảnh Hồng Kông.

Những tác phẩm như Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Đại Thoại Tây Du hay Vua Hài Kịch vẫn là những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp Châu Tinh Trì. Ảnh hưởng của ông không chỉ thể hiện ở doanh thu mà còn nằm ở cách xây dựng nhân vật, ngôn ngữ hài và khả năng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà làm phim.

Màn cạnh tranh doanh thu giữa hai bộ phim cho thấy sức bền phòng vé có thể tạo nên những thay đổi bất ngờ về thứ hạng.

Dẫu vậy, sự thay đổi thứ hạng lần này vẫn là kết quả đáng chú ý. Từ một tác phẩm từng xếp sau trong mùa phim hè, Chào Mừng Đến Nhà Hàng Long đã vươn lên vượt Kung Fu Nữ Túc về tổng doanh thu. Màn đảo chiều cũng cho thấy cuộc cạnh tranh phòng vé không kết thúc sau những tuần công chiếu đầu tiên, khi sức bền của một bộ phim đôi khi có thể tạo nên khác biệt lớn hơn cả màn ra mắt ấn tượng.