Phim bom tấn Nhật Bản Godzilla Minus Zero đạt doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại Mỹ

Bom tấn Nhật Bản Godzilla Minus Zero đang tạo nên cơn địa chấn tại phòng vé quốc tế khi đạt thành tích vượt xa dự đoán ban đầu. Theo thống kê từ Global Box Office và các đơn vị theo dõi doanh thu, bộ phim thu về khoảng 14,5 triệu USD trong ngày đầu công chiếu tại thị trường Mỹ, bao gồm cả doanh thu từ những suất chiếu sớm.

Thành tích này giúp tác phẩm được ghi nhận là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim hành động nước ngoài tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời vượt qua kỳ vọng của giới chuyên môn. Trước đó, các dự báo chỉ đặt doanh thu mở màn cuối tuần của bộ phim ở mức khoảng 30 triệu USD. Tuy nhiên, Godzilla Minus Zero nhanh chóng chứng minh sức hút khi kết thúc ba ngày công chiếu đầu tiên với khoảng 31,6 triệu USD tại Mỹ và Canada.

Đáng chú ý, doanh thu mở màn của phần phim mới gần gấp ba lần Godzilla Minus One - tác phẩm ra mắt năm 2023 với khoảng 11,4 triệu USD trong tuần đầu tại thị trường Bắc Mỹ. Với tốc độ hiện tại, Godzilla Minus Zero được kỳ vọng có thể vượt qua tổng doanh thu nội địa 57,1 triệu USD mà phần phim tiền nhiệm từng đạt được.

Không chỉ gây tiếng vang tại Mỹ, bộ phim còn ghi nhận kết quả tích cực trên thị trường quốc tế. Theo số liệu cập nhật cuối tuần mở màn, tác phẩm thu về khoảng 63 triệu USD trên toàn cầu, trong đó doanh thu ngoài Bắc Mỹ đạt khoảng 31,4 triệu USD. Riêng tại Nhật Bản, phim đã mang về khoảng 17 triệu USD.

Godzilla Minus Zero do đạo diễn Takashi Yamazaki thực hiện, là phần tiếp theo của Godzilla Minus One. Phim lấy bối cảnh hai năm sau những sự kiện trong phần trước, khi Nhật Bản vẫn đang nỗ lực khôi phục cuộc sống sau Thế chiến thứ hai. Tưởng chừng đất nước đã có thể tìm lại sự bình yên, Godzilla một lần nữa xuất hiện, đẩy con người vào tình thế sinh tồn khắc nghiệt.

Tác phẩm tiếp tục có sự góp mặt của Ryunosuke Kamiki và Minami Hamabe, hai diễn viên từng tạo dấu ấn trong phần phim năm 2023. Thay vì chỉ tập trung vào những màn đối đầu giữa quái vật khổng lồ và con người, câu chuyện còn khai thác nỗi đau hậu chiến, sự mất mát và hành trình tìm kiếm hy vọng của những người sống sót.

Thành công của Godzilla Minus Zero tiếp tục cho thấy sức hút của thương hiệu quái vật Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, việc phần phim mới có màn ra mắt gần gấp ba lần tác phẩm tiền nhiệm đang mở ra kỳ vọng về một cột mốc doanh thu mới cho thương hiệu Godzilla tại phòng vé Bắc Mỹ.