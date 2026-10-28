Phim bác sĩ của Kim Ji Won thống trị bảng xếp hạng về mức độ yêu thích

Bộ phim truyền hình Doctor X: Thời đại mafia áo trắng do Kim Ji Won đóng chính đang trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất màn ảnh Hàn Quốc tháng 10/2026. Không chỉ ghi nhận tỷ suất người xem tăng mạnh qua từng tập, tác phẩm của SBS còn dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về mức độ yêu thích, cho thấy sức hút đáng kể của nữ diễn viên sau khi trở lại truyền hình.

Theo kết quả khảo sát do Gallup Korea công bố ngày 27/10, Doctor X đứng đầu danh sách các chương trình truyền hình và nội dung video được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất tháng 10 với tỷ lệ lựa chọn 9,8%.

Doctor X do Kim Ji Won đóng chính dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình được yêu thích nhất Hàn Quốc tháng 10/2026.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 20 đến 22/10 với 1.001 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn Hàn Quốc. Người tham gia được lựa chọn tối đa hai chương trình yêu thích, bao gồm cả nội dung phát sóng trên truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Đáng chú ý, kể từ khi Gallup Korea triển khai bảng khảo sát hằng tháng vào năm 2013, chỉ có bảy bộ phim của SBS từng giành vị trí dẫn đầu. Với mức 9,8%, Doctor X hiện sở hữu tỷ lệ yêu thích cao thứ ba trong nhóm này, chỉ đứng sau Mr. Kim và Vì sao đưa anh tới.

Không dừng lại ở đó, ngày 26/10, công ty nghiên cứu PMI công bố kết quả khảo sát những chương trình truyền hình và tác phẩm OTT được mong chờ nhất trong tuần. Doctor X tiếp tục giữ vị trí số một với tỷ lệ lựa chọn 27,3%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp dẫn đầu.

Doctor X lập kỷ lục rating mới với 19,5% trên toàn quốc ở tập 6, phát sóng ngày 24/10.

Sức nóng trên các bảng khảo sát cũng được phản ánh qua thành tích phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập 6 của Doctor X lên sóng ngày 24/10 đạt rating trung bình toàn quốc 19,5% và 19,2% tại khu vực thủ đô Seoul. Đặc biệt, tỷ suất người xem cao nhất tại một thời điểm chạm mốc 21,3%, thiết lập kỷ lục mới cho bộ phim.

Thành tích này đưa Doctor X lên vị trí thứ năm trong danh sách những phim truyền hình tối thứ sáu và thứ bảy có rating cao nhất lịch sử SBS. Bốn tác phẩm xếp trên gồm Penthouse 2 với 29,2%, Mr. Kim đạt 23,1%, Linh mục nhiệt huyết đạt 22% và Tài xế ẩn danh 2 đạt 21%.

Việc lọt vào nhóm năm phim dẫn đầu chỉ sau sáu tập phát sóng là cột mốc đáng chú ý đối với Kim Ji Won. Đặc biệt, bộ phim còn ghi nhận rating 6,8% trên toàn quốc ở một suất chiếu lại ngày 24/10, cao hơn mức phát sóng chính của không ít tác phẩm truyền hình khác.

Kim Ji Won hóa thân thành bác sĩ phẫu thuật thiên tài Gye Soo Jung, người không khoan nhượng trước những bất công trong ngành y.

Trong Doctor X, Kim Ji Won hóa thân thành Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài có kỹ năng chuyên môn xuất sắc nhưng không chấp nhận thỏa hiệp trước những bất công trong ngành y.

Nhân vật được xây dựng với tính cách quyết đoán, sẵn sàng đối đầu những người nắm quyền lực để bảo vệ bệnh nhân. Những ca phẫu thuật căng thẳng đan xen các cuộc đấu tranh trong nội bộ bệnh viện tạo nên màu sắc y khoa kết hợp tâm lý tội phạm, khác biệt với nhiều bộ phim bác sĩ thông thường.

Diễn xuất của Kim Ji Won được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Nữ diễn viên thể hiện sự lạnh lùng, tỉnh táo khi xử lý tình huống nguy hiểm, đồng thời cho thấy những tổn thương và áp lực tâm lý ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn của nhân vật.

Diễn xuất của Kim Ji Won nhận được sự chú ý khi quá khứ đầy tổn thương của nhân vật dần được hé lộ.

Ở tập 6, quá khứ của Gye Soo Jung dần được hé lộ thông qua những ký ức về hoạt động cứu trợ tại một quốc gia xảy ra nội chiến. Song song với đó là câu chuyện về bệnh nhân Oh Sang Beom, người sống nhiều thập kỷ cùng di chứng từ một vết thương trong quá khứ.

Những tình tiết này giúp nhân vật của Kim Ji Won có thêm chiều sâu, thay vì chỉ được xây dựng như một bác sĩ sở hữu năng lực phi thường. Bên cạnh cô, dàn diễn viên gồm Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, Kim Woo Seok và Kim Young Min cũng góp phần duy trì nhịp phim.

Tuy nhiên, thành công của Doctor X diễn ra giữa lúc tác phẩm vướng nhiều tranh cãi. Một số khán giả và người có chuyên môn đặt câu hỏi về tính chính xác của các tình tiết y khoa. Việc tập 6 khai thác Phong trào Dân chủ hóa Gwangju năm 1980 cũng gây phản ứng trái chiều, thậm chí xuất hiện kiến nghị yêu cầu xem xét việc phát sóng.

Dù vậy, các kết quả khảo sát và rating gần nhất cho thấy lượng khán giả theo dõi phim vẫn ở mức cao. Điều này không đồng nghĩa mọi tranh cãi đã được giải quyết, nhưng phản ánh khả năng duy trì sức hút của tác phẩm trong giai đoạn hiện tại.

Doctor X được kỳ vọng tiếp tục bứt phá rating trong những tập tiếp theo nhờ sức hút của Kim Ji Won.

Với thành tích đạt được sau sáu tập, Doctor X đang đứng trước cơ hội vượt mốc rating 20% trên toàn quốc. Tập 7 dự kiến lên sóng SBS vào ngày 30/10, tiếp tục là phép thử đối với sức hút của Kim Ji Won và diễn biến câu chuyện trong những tuần tiếp theo.