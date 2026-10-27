Phim AI Trung Quốc lỗ nặng

Theo CNBeta, bộ phim AI đầu tiên của Trung Quốc được cấp giấy phép phát hành đã chính thức ra rạp ngày 23/10. Tác phẩm có tên Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự, thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, kết nối nền văn minh Thục cổ cách đây 3.000 năm với cuộc khủng hoảng AI trong tương lai. Thời lượng phim dài 100 phút, tất cả nhân vật đều là hình tượng kỹ thuật số do AI tạo ra.

Phim AI không được đón nhận nồng nhiệt ở phòng vé. Ảnh: CNBeta.

Sau khi ra mắt, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự nhận nhiều phản hồi trái chiều. Không ít khán giả phàn nàn rằng biểu cảm nhân vật cứng đờ, chuyển động thiếu tự nhiên, tạo cảm giác gượng gạo khi theo dõi. Thậm chí, một số luồng ý kiến còn mỉa mai chỉ có các blogger điện ảnh mới mua vé đi xem phim.

Trước làn sóng chê bai, doanh thu phòng vé tác phẩm khó tránh khỏi cảnh bết bát. Theo nguồn tin, phim chỉ thu về hơn 300.000 NDT trong ngày đầu công chiếu. Theo dự báo của nền tảng Dengta, tổng doanh thu phim trước khi rời rạp sẽ rơi vào khoảng hơn 2 triệu NDT - con số đẩy đoàn phim vào cảnh lỗ nặng, bởi NSX từng tiết lộ kinh phí làm phim lên tới hơn 10 triệu NDT.

Nếu tính theo tỷ lệ ăn chia doanh thu phòng vé thông thường, bộ phim cần thu về khoảng 25 triệu NDT mới có thể hòa vốn. Với đà kiếm tiền hiện tại, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự không thể chạm tay đến mốc doanh thu này.

Trước cảnh thua lỗ, ông Jiang Defu - Giám đốc điều hành của Bona Film Group - đơn vị sản xuất phim, đã lên tiếng. Người này cho biết quá trình thực hiện phim AI không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Đội ngũ thực hiện có gần 100 người, làm việc theo quy trình của ngành công nghiệp điện ảnh, chỉnh sửa từng khung hình. Dự án này kéo dài hơn hai năm, ê-kíp phải loại bỏ 1,2 triệu ảnh nền và làm lại toàn bộ phim hơn 100 lần.

Để thuyết phục các rạp chiếu, ê-kíp còn phải hạ giá phát hành, đồng thời chấp nhận tỷ lệ chia doanh thu 40:60. Trong khi đó, tỷ lệ thông thường của phim nội địa Trung Quốc là 43:57. Nói cách khác, phía sản xuất chủ động nhường thêm 3 điểm phần trăm doanh thu cho các cụm rạp.

Truyền thông xứ tỷ dân phân tích thất bại của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự không quá khó hiểu. Tác phẩm không có dàn diễn viên nổi tiếng kéo khách ra rạp, hoạt động truyền thông cũng ít được đầu tư.

Ngoài ra, khi xem phim AI trên các thiết bị di động, khán giả khó phát hiện các hạn chế về mặt hình ảnh. Song khi trình chiếu những tác phẩm này trên màn ảnh rộng, toàn bộ nhược điểm sẽ bị phơi bày rất rõ, khiến trải nghiệm thưởng thức trở nên gián đoạn.