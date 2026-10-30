Phim AI Trung Quốc đầu tiên nguy cơ lỗ hơn 1 triệu USD

Được kỳ vọng mở ra bước ngoặt cho ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự đang trở thành tâm điểm tranh luận sau màn ra mắt không như mong đợi. Bộ phim điện ảnh dài đầu tiên được sản xuất toàn bộ bằng hình ảnh AI và cấp phép chiếu rạp tại Trung Quốc ghi nhận doanh thu thấp đến mức khó có khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Ra rạp ngày 23/10, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự chỉ thu khoảng 1,23 triệu nhân dân tệ, tương đương 184.000 USD, sau bốn ngày công chiếu. Trong khi đó, kinh phí sản xuất được tiết lộ vượt 10 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 1,5 triệu USD.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự gây thất vọng tại phòng vé Trung Quốc dù được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phim điện ảnh AI.

Theo dự báo được công bố cuối tháng 10 từ nền tảng thống kê phòng vé Đăng Tháp, tổng doanh thu cuối cùng của phim có thể chỉ đạt khoảng 2,6 triệu nhân dân tệ. Sau khi trừ phần chia cho các rạp chiếu và đơn vị phát hành, khoản tiền thực tế trở về phía sản xuất sẽ thấp hơn đáng kể.

Nếu kết quả phòng vé không cải thiện, dự án có nguy cơ thua lỗ trên 1 triệu USD. Tuy nhiên, đây mới là mức ước tính dựa trên kinh phí và triển vọng bán vé, chưa phải khoản lỗ chính thức được nhà sản xuất quyết toán.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ghế của bộ phim từng giảm xuống chỉ còn khoảng 0,2%. Có thời điểm, trung bình mỗi suất chiếu chưa có nổi một khán giả. Kết quả gây thất vọng bởi tác phẩm trước đó được quảng bá như một cột mốc quan trọng của công nghệ AI trong lĩnh vực điện ảnh.

Bộ phim ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ghế thấp kỷ lục, có thời điểm trung bình mỗi suất chiếu chưa đến một khán giả.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự do Bona Film Group sản xuất, có thời lượng khoảng 100 phút. Phim kết hợp nền văn minh Thục cổ cách đây hàng nghìn năm với bối cảnh khoa học viễn tưởng, khi trí tuệ nhân tạo trở thành mối đe dọa đối với tương lai nhân loại.

Điểm khác biệt nằm ở phương thức thực hiện. Bộ phim không sử dụng diễn viên thật trước ống kính mà xây dựng toàn bộ nhân vật, bối cảnh và hình ảnh bằng công nghệ AI. Dẫu vậy, các công đoạn biên kịch, lựa chọn hình ảnh và điều phối sản xuất vẫn do đội ngũ sáng tạo con người đảm nhiệm.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự sử dụng công nghệ AI để tạo dựng toàn bộ nhân vật, bối cảnh và hình ảnh.

Theo thông tin từ đoàn phim, gần 100 nhân sự đã tham gia dự án trong hơn hai năm. Ê kíp tạo ra trên 1,2 triệu hình ảnh cơ sở và trải qua hàng trăm lần chỉnh sửa để hoàn thiện tác phẩm.

Dù quy trình sản xuất được đầu tư đáng kể, trải nghiệm trên màn ảnh rộng lại bộc lộ nhiều hạn chế. Một số khán giả nhận xét nhân vật có biểu cảm thiếu tự nhiên, khẩu hình chưa ăn khớp lời thoại và chuyển động còn cứng nhắc. Cách chuyển cảnh cũng bị đánh giá rời rạc, khiến câu chuyện khó duy trì sức hút trong suốt thời lượng phim.

Những hạn chế về biểu cảm nhân vật và chuyển động khiến bộ phim AI đầu tiên của Trung Quốc nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Không phải mọi phản hồi đều tiêu cực. Một bộ phận người xem đánh giá cao khả năng tái hiện các di vật Tam Tinh Đôi, khung cảnh cổ đại và không gian khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, những hình ảnh ấn tượng chưa đủ giúp tác phẩm tạo được sức hấp dẫn thương mại.

Diễn biến phòng vé còn ảnh hưởng đến nhà sản xuất. Trước ngày công chiếu, cổ phiếu Bona Film Group từng tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào công nghệ AI. Đến ngày 26/10, khi doanh thu không đạt kỳ vọng, cổ phiếu doanh nghiệp giảm hơn 10% trong một phiên giao dịch.

Doanh thu không như kỳ vọng của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự gây áp lực lên cổ phiếu nhà sản xuất Bona Film Group.

Thất bại bước đầu của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự cũng làm nổi bật một nghịch lý. AI có thể rút ngắn nhiều công đoạn và giảm chi phí so với phương pháp quay phim truyền thống, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tạo ra tác phẩm được khán giả đón nhận.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của các video và phim ngắn AI miễn phí khiến yếu tố công nghệ không còn đủ mới lạ để thuyết phục người xem mua vé.

Dù vậy, Bona Film Group vẫn tiếp tục phát triển các dự án điện ảnh ứng dụng AI. Điều này cho thấy ngành phim Trung Quốc chưa từ bỏ công nghệ mới, bất chấp thử nghiệm đầu tiên ở quy mô rạp chiếu đang gặp khó khăn.

Thất bại phòng vé của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự đặt ra câu hỏi về khả năng chinh phục khán giả của phim điện ảnh sản xuất bằng AI.

Câu chuyện của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự đặt ra thách thức rõ ràng cho các nhà làm phim. Công nghệ có thể thay đổi cách tạo ra hình ảnh, nhưng chất lượng kịch bản, diễn xuất và cảm xúc vẫn là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân khán giả.