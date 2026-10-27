Phim AI của Elon Musk trở thành 'trò cười'

Theo The Independent, tập đầu tiên của series The Odyssey phiên bản AI, được thực hiện bằng công nghệ của Elon Musk, đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi ra mắt.

Trước đó, ngày 23/10, Grok Imagine đăng tải tập phim dài 7 phút lên mạng xã hội X. Phim mở đầu bằng cảnh Odysseus chia tay vợ Penelope và con trai Telemachus để lên đường tham gia cuộc chiến thành Troy. Sau đó, câu chuyện đan xen giữa những trận giao tranh của quân Hy Lạp và quá trình Telemachus trưởng thành, rèn luyện chiến đấu trong thời gian cha vắng nhà.

Phim AI The Odyssey của Elon Musk vấp phải làn sóng chê bai sau khi ra mắt. Ảnh: Grok Imagine.

Dù lựa chọn câu chuyện mang màu sắc sử thi, bộ phim chưa tạo được sức hút tương xứng. Phần hình ảnh chịu ảnh hưởng rõ nét từ phong cách dàn dựng của Christopher Nolan, nhưng thiếu cảm giác choáng ngợp và quy mô hoành tráng như tác phẩm điện ảnh của đạo diễn này.

Rolling Stone nhận xét ngay cả khi đánh giá theo tiêu chuẩn của một sản phẩm AI, phần diễn xuất vẫn chưa thuyết phục. Các nhân vật có biểu cảm hạn chế, cử chỉ gượng gạo, thiếu sự sống động trong tương tác. Điều này khiến những phân cảnh đáng lẽ giàu cảm xúc trở nên thiếu tự nhiên.

Theo The Independent, tạo hình nhân vật cũng bộc lộ những đặc trưng dễ nhận thấy của công nghệ AI. Hầu hết đều là người da trắng, có làn da láng mịn như được chỉnh sửa kỹ lưỡng, hàm răng trắng và đều bất thường. Chuyển động cơ thể thiếu sự linh hoạt, đôi lúc tạo cảm giác các nhân vật đang trôi nổi thay vì di chuyển bình thường.

Trên mạng xã hội, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề chế giễu. Một số khán giả ví tạo hình nhân vật với những hình ảnh AI mô phỏng từ Game of Thrones. Người khác đặt câu hỏi vì sao chuyển động trong video luôn có cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ đang diễn ra dưới nước.

Không ít người cũng công khai chê bai chất lượng nghệ thuật của tác phẩm, cho rằng bộ phim cho thấy AI còn hạn chế trong việc tái hiện cảm xúc và hành vi con người.

Những phản ứng này càng gây chú ý bởi The Odyssey từng được Musk quảng bá đầy tham vọng. Hồi tháng 7, tỷ phú tuyên bố: "Trước khi năm nay kết thúc, Grok Imagine sẽ tạo ra một bộ phim điện ảnh dài về The Odyssey, chính xác về mặt lịch sử và trung thành với nghệ thuật của Homer".

Tuy nhiên, sau ba tháng, sản phẩm được công bố mới chỉ là tập mở màn của một series ngắn, thay vì phim điện ảnh như lời hứa. Việc các nhân vật sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Hy Lạp thời Homer cũng khiến tuyên bố về tính chính xác lịch sử của Musk bị đặt dấu hỏi.

Elon Musk từng tuyên bố sẽ thực hiện một bộ phim AI dài, trung thành với sử thi của Homer. Ảnh: Reuters.

Dự án ra đời trong bối cảnh Musk từng nhiều lần chỉ trích phiên bản The Odyssey của Christopher Nolan, đặc biệt về việc lựa chọn Lupita Nyong'o vào vai Helen thành Troy và Elliot Page vào vai Sinon. Tỷ phú cáo buộc đạo diễn thay đổi nguyên tác nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đa dạng của Oscar.

Những phát ngôn này từng khiến Musk vấp phải phản ứng từ giới làm phim. Đạo diễn Scott Derrickson, người đứng sau Doctor Strange, công khai chỉ trích tỷ phú, cho rằng ông thiếu hiểu biết về điện ảnh và những nhận định của ông về nghệ thuật không có giá trị.