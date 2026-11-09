Phim 18+ ngập cảnh nóng của Lan Ngọc, Kỳ Duyên vượt 100 tỷ bất chấp ồn ào

Phòng vé cuối tuần qua ghi nhận sự chuyển dịch khi Chị chị em em 3 không còn giữ vị trí thống trị tuyệt đối. Bom tấn Nhật Bản Godzilla trừ không vừa ra rạp đã lập tức vươn lên vị trí số 1 phòng vé, thu về 19 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Dẫu bị đánh bật khỏi ngôi đầu bảng, Chị chị em em 3 vẫn duy trì sức nóng đáng kể nhờ các phân cảnh nhạy cảm, nội dung gây tranh cãi cùng độ phủ sóng liên tục trên các nền tảng mạng xã hội. Bất chấp những lời chê bai từ một bộ phận khán giả, bộ phim không những không bị quay lưng mà còn nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến hết ngày 8/11, Chị chị em em 3 đã chính thức đạt mốc 105 tỷ đồng.

Steven Nguyễn và Lan Ngọc được đánh giá cao nhất về diễn xuất trong "Chị chị em em 3".

Cùng với thành tích của Chị chị em em 3, Steven Nguyễn trở thành nam diễn viên có 3 phim trăm tỷ liên tiếp sau Mưa đỏ và Trại buôn người. Sau hơn 1 tháng làm mưa làm gió ngoài rạp, Trại buôn người hiện đang hạ nhiệt dần và xếp thứ 7 phòng vé với doanh thu kỷ lục 496 tỷ đồng, dự kiến sẽ rời rạp khi đạt mốc 500 tỷ đồng. Tác phẩm này hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử phòng vé Việt, xếp sau Mưa đỏ và Mai.

Bộ phim Việt mới ra rạp cuối tuần qua là Bò sữa bay gây chú ý với phong cách thể hiện mới nhưng cũng nhận về phản ứng phân hóa dữ dội từ người xem. Tác phẩm quy tụ dàn sao đa dạng gồm Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, NSND Trung Anh, NSƯT Quốc Tuấn, MC Khánh Vy... chỉ về đích ở vị trí thứ 3 phòng vé với gần 12 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, mức doanh thu khá thấp so với kỳ vọng ban đầu.

Hoa hậu Tiểu Vy trong "Bò sữa bay".

Trong khi đó, phim sử thi Ấn Độ Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại dù được đầu tư tới 500 triệu USD và nhận lời khen ngay khi ra mắt với quy mô hoành tráng nhưng chỉ xếp thứ 4 phòng vé với doanh thu chưa đầy 6 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Phim hoạt hình Chàng mèo mang mũ chốt vị trí thứ 5 với 2 tỷ đồng. Án mạng karaoke có sự tham gia của Vân Dung bán vé chậm và hiện mới thu về 48 tỷ đồng dù chiếu trước cả Chị chị em em 3.

Tuần tới phòng vé tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của phim Việt Ngày con còn mẹ có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào từ phim Mai. Bên cạnh đó là phim Hollywood Phép màu đêm Giáng sinh có sự góp mặt của tài tử Johnny Depp.

Trích đoạn phim "Bò sữa bay":

Ảnh, video: NSX