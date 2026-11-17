Philips Evnia vừa giới thiệu dải màn hình gaming M4 Series và M2 Series tại thị trường Việt Nam, gồm ba mẫu: 27M4P5501X, 27M4N3500PT và 34M2C5500Q. Cả ba tập trung vào tốc độ phản hồi cao, khả năng bảo vệ thị giác và thiết kế tối giản. Nổi bật nhất là tần số quét 425Hz (ép xung) trên 27M4P5501X cùng công nghệ Nature-Eye Care giúp giảm mỏi mắt.

Từ phong cách hầm hố đến ngôn ngữ thiết kế tối giản

Dải màn hình Evnia M4 và M2 loại bỏ phong cách hầm hố truyền thống của dòng gaming để hướng tới vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng. Các sản phẩm có bề mặt hoàn thiện nhám tinh tế, với các tùy chọn màu như trắng thanh lịch, tông than chì và xám đá.

Riêng phiên bản 27M4P5501X còn có hệ thống đèn Iconglow ARGB tích hợp ở mặt lưng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chú trọng tính bền vững khi dùng từ 85% đến 90% nhựa PCR tái chế cho phần khung vỏ sản phẩm.

Nature-Eye Care: phân cực tròn giúp mắt bớt mỏi trong phiên chơi dài

Trên 27M4P5501X, công nghệ Nature-Eye Care sử dụng cơ chế phân cực tròn đạt chứng nhận TÜV Rheinland nhằm giảm mỏi mắt. Giải pháp này mô phỏng ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ phân tán ánh sáng đồng đều và giúp mắt điều tiết thoải mái hơn trong các phiên thi đấu kéo dài.

Ngoài ra, các thiết bị trong dải sản phẩm còn tích hợp chế độ LowBlue Mode giảm ánh sáng xanh và công nghệ Flicker-free chống nhấp nháy. Đáng chú ý, mẫu 27M4N3500PT đạt tiêu chuẩn Eyesafe Certified 2.0, bảo vệ thị giác mà không làm sai lệch màu sắc.

Ba mẫu, ba hướng đi: đặt thông số lên bàn cân

Các mẫu Evnia mới đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, nổi bật với tần số quét 425Hz và khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Bảng dưới đây tổng hợp thông số của ba mẫu vừa ra mắt.

27M4P5501X: tốc độ quét cao và gam màu rộng

Mẫu này dùng tấm nền Fast IPS 27 inch độ phân giải QHD, tần số quét 425Hz ở chế độ ép xung. Màn hình đạt 98% DCI-P3 và 134% sRGB, đi kèm đèn Iconglow ARGB ở mặt lưng và công nghệ Nature-Eye Care.

27M4N3500PT: linh hoạt với Triple Mode

27M4N3500PT gây chú ý với tính năng Triple Mode, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các độ phân giải và tần số quét (275Hz, 360Hz, 540Hz). Độ phủ màu của mẫu này là 98% DCI-P3 và 100% sRGB, kết hợp chứng nhận Eyesafe Certified 2.0.

34M2C5500Q: màn hình cong cho game góc rộng và đa nhiệm

Đại diện M2 Series sở hữu tấm nền Fast VA cong 1500R, tỷ lệ 21:9, độ phân giải UltraWide QHD và tần số quét 200Hz. Màn hình đạt độ tương phản 4000:1 và chuẩn DisplayHDR 400, đáp ứng tốt các tựa game góc rộng và tác vụ đa nhiệm.

Lựa chọn mới cho người dùng Việt Nam

Sự xuất hiện của dải Evnia mới mang đến lựa chọn đa dạng, từ phân khúc thi đấu chuyên nghiệp đến sáng tạo nội dung. Các sản phẩm dự kiến sẽ sớm được phân phối trên thị trường, tuy nhiên nhà sản xuất chưa công bố thời điểm bán cụ thể.