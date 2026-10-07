Philippines và Singapore phối hợp thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đây là chuyến thăm Singapore lần thứ 5 của ông Marcos trên cương vị Tổng thống. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như thương mại, quốc phòng, hai nước đang mở rộng hợp tác sang công nghệ số, kinh tế xanh, AI, năng lượng tái tạo và y tế. Philippines đánh giá cao vai trò của Singapore trong thúc đẩy hội nhập kinh tế, hợp tác hàng hải và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Singapore chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 từ Philippines - nước Chủ tịch đương nhiệm. Đây là cơ hội để Manila và Singapore tăng cường phối hợp và hài hòa các ưu tiên nhằm giúp ASEAN duy trì đoàn kết và ứng phó hiệu quả hơn với những diễn biến mới của khu vực. Philippines đánh giá Singapore là đối tác quan trọng trong thúc đẩy hội nhập kinh tế, hợp tác hàng hải và ứng phó các mối đe dọa xuyên quốc gia, đồng thời coi trọng sự ủng hộ của Singapore đối với vai trò trung tâm của ASEAN, luật pháp quốc tế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Marcos sẽ dự Hội nghị CEO Toàn cầu Forbes lần thứ 24 để quảng bá môi trường đầu tư Philippines, tới thăm Viện Nghiên cứu và An toàn Hạt nhân Singapore, đồng thời tham dự tiệc tối bên lề Giải đua Công thức 1 (F1) theo lời mời của Thủ tướng Lawrence Wong.

Singapore hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Philippines với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9,27 tỷ USD (năm 2025). Nước này cũng là nguồn kiều hối lớn thứ hai của Philippines (đạt khoảng 2,1 tỷ USD năm 2025) với khoảng 220.000 người Philippines đang sinh sống và làm việc.