Philippines và Australia ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng
AFP đưa tin, ngày 15-11, Philippines và Australia đã ký thỏa thuận quốc phòng mới nhằm đẩy nhanh hợp tác quân sự.
Thỏa thuận được ký bên lề cuộc gặp cấp lãnh đạo tại Manila, với sự tham dự của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Phát biểu sau lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết, thỏa thuận mới sẽ đơn giản hóa quy trình phối hợp, tăng cường khả năng răn đe tại các khu vực thuộc quyền tài phán của Philippines, đồng thời tạo điều kiện để quân đội nước này làm quen với trang thiết bị và vũ khí của Australia, phục vụ huấn luyện chung. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, tập trung vào mở rộng hoạt động hàng hải, chia sẻ thông tin và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/philippines-va-australia-ky-thoa-thuan-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-1064741