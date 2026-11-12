Philippines ưu tiên vấn đề năng lượng và an ninh khu vực tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 12/11 kêu gọi các nước ASEAN tăng cường phối hợp giải quyết những thách thức chung, từ giá dầu và lương thực tăng cao đến an ninh khu vực và nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino, đồng thời xác định đây là những nội dung Manila muốn ưu tiên thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sắp tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong thông điệp video công bố cùng ngày, Tổng thống Marcos nhấn mạnh nhiều vấn đề mà các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt không thể được giải quyết hiệu quả bằng nỗ lực riêng lẻ, đòi hỏi sự phối hợp và hành động thống nhất của cả khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, ASEAN có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực đang phải ứng phó đồng thời với nhiều sức ép, trong đó có giá dầu tăng, những lo ngại về an ninh và nguy cơ El Nino sắp xuất hiện, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ông Marcos cho rằng hợp tác ASEAN không chỉ có ý nghĩa đối với thương mại và an ninh, mà còn góp phần bảo vệ lợi ích của người dân, bao gồm lao động làm việc ở nước ngoài, doanh nhân và khách du lịch.

Với vai trò nước Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines mong muốn tận dụng Hội nghị Cấp cao lần thứ 49 để thúc đẩy các chương trình nghị sự liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an ninh, phát triển nông nghiệp, tạo việc làm và cải thiện sinh kế.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo các nước, cho rằng hình thức trao đổi này tạo điều kiện thảo luận sâu hơn về những vấn đề phức tạp, củng cố lòng tin và hướng tới các thỏa thuận, biện pháp hợp tác cụ thể.

Bên cạnh các mục tiêu ngoại giao, nhà lãnh đạo Philippines đánh giá việc đăng cai các hội nghị ASEAN và những sự kiện liên quan trong năm 2026 đã mang lại cơ hội kinh tế cho nhiều ngành nghề trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, các hoạt động tổ chức hội nghị đã tạo thêm việc làm và đơn hàng cho các cơ sở dệt may, thiết kế, sản xuất đồ lưu niệm, doanh nghiệp ẩm thực, khách sạn, vận tải và các đơn vị cung cấp dịch vụ sự kiện. Nhiều sản phẩm đặc trưng của Philippines, như xoài sấy, đồ ăn nhẹ từ ngô và chocolate, đã được lựa chọn phục vụ các hoạt động hội nghị.

Các nghệ sỹ, nhà thiết kế và lao động trong lĩnh vực sáng tạo cũng tham gia xây dựng chương trình đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế.

Tổng thống Philippines cho rằng đây còn là dịp quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch quốc gia, qua đó thu hút thêm du khách quốc tế trong thời gian tới.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra tại Manila từ 15-17/11, là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Philippines trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026./.