Philippines tổ chức bầu cử quốc hội ở khu vực miền Nam

Ả Rập Xê-út sẽ cạn lượng dầu dự trữ dành cho xuất khẩu nếu không khôi phục lại hoạt động của tuyến đường ống dẫn dầu tới Biển Đỏ trong vài ngày tới, qua đó có nguy cơ làm mất tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu.