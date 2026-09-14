Philippines tổ chức bầu cử quốc hội ở khu vực miền Nam
Ngày 14/9 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với người dân Khu tự trị Bangsamoro - khu vực có đa số người Hồi giáo ở miền Nam Philippines, khi tham gia cuộc bầu cử nghị viện khu vực đầu tiên. Các điểm bỏ phiếu mở cửa, trong bối cảnh an ninh được siết chặt sau khi 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong các vụ bạo lực ngay trước ngày bầu cử.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/philippines-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-o-khu-vuc-mien-nam-417681.htm