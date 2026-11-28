Nhà máy điện hạt nhân Bataan của Philippines bị bỏ hoang từ năm 1986. (Nguồn: dialogue.earth)

Bốn thập kỷ sau khi quyết định đình chỉ hoạt động Nhà máy điện hạt nhân Bataan (BNPP), Philippines đang từng bước tái khởi động chương trình điện hạt nhân. Các công việc được triển khai bao gồm tìm kiếm công nghệ phù hợp, khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy, hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng cơ chế huy động vốn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của điện hạt nhân nhằm góp phần giảm giá điện, vốn thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Trong chuyến thăm Viện Nghiên cứu và An toàn hạt nhân Singapore ngày 10/10, ông bày tỏ tiếc nuối khi Philippines từng đạt được những tiến bộ đáng kể trong phát triển điện hạt nhân trước năm 1986, trong đó có đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhưng chương trình sau đó bị đình trệ.

Những gián đoạn nguồn cung dầu khí qua eo biển Hormuz do xung đột tại Trung Đông càng khiến Chính phủ Philippines chú trọng tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, nhằm giảm thiểu tác động từ biến động của thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết, nước này đang nghiên cứu các công nghệ điện hạt nhân của Mỹ, Nga, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có công nghệ của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom. Ngoài phương án khôi phục Nhà máy điện hạt nhân Bataan, Philippines cũng cân nhắc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Loại lò này có công suất thấp hơn lò phản ứng truyền thống, cho phép triển khai từng bước tùy theo nhu cầu tiêu thụ điện.

Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý sử dụng năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Philippines, cho biết chương trình điện hạt nhân đang chuyển từ giai đoạn thảo luận chính sách sang xây dựng thể chế và chuẩn bị triển khai dự án. Theo kế hoạch, chính phủ Philippines sẽ mời thầu dự án vào tháng 6/2027, công bố nhà đầu tư trúng thầu vào tháng 12 cùng năm và hướng tới phát điện lần đầu vào năm 2038.

Kế hoạch Năng lượng Philippines giai đoạn 2023–2050 đặt mục tiêu phát triển công suất điện hạt nhân ban đầu ở mức 1.200 MW, sau đó nâng lên 4.800 MW vào năm 2050, đồng thời mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện Mặt Trời. Chính phủ nước này cũng nghiên cứu huy động vốn tư nhân và triển khai dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP), trong bối cảnh một nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn có thể đòi hỏi khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Dù vậy, kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Philippines vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại liên quan pháp lý, công nghệ, tài chính và an toàn. Năm 2025, nước này đã ban hành luật thành lập cơ quan quản lý hạt nhân độc lập, nhưng vẫn chưa hoàn tất việc bố trí nhân sự, ban hành quy định cấp phép, xây dựng cơ chế ứng phó sự cố, cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ.

Nhà máy điện hạt nhân Bataan có công suất 620 MW, được khởi công năm 1976 và hoàn thành năm 1984, sử dụng công nghệ của Tập đoàn Westinghouse (Mỹ), nhưng chưa từng phát điện thương mại. Các đánh giá do phía Hàn Quốc thực hiện vào năm 2010 và 2017 ước tính chi phí khôi phục nhà máy vào khoảng 1 tỷ USD, với thời gian triển khai 4 năm.

Phương án khôi phục BNPP vẫn vấp phải sự phản đối của một bộ phận người dân và các nhà hoạt động môi trường do lo ngại nguy cơ động đất, núi lửa, tình trạng xuống cấp của thiết bị sau nhiều thập kỷ ngừng hoạt động và khả năng xử lý chất thải phóng xạ.

Ông Aquino khẳng định, chính phủ Philippines chưa đưa ra quyết định khôi phục nhà máy. Theo ông, mọi dự án điện hạt nhân đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, bảo đảm tính khả thi về kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và khả năng huy động vốn. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này, Philippines sẽ cân nhắc công nghệ hoặc địa điểm khác.