Philippines thúc đẩy kinh tế số, Malaysia đề cao vai trò trung tâm của ASEAN

Philippines sẵn sàng cho “ngày hội cấp cao” ASEAN. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trước thềm Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 15-17/11, nước Chủ tịch ASEAN 2026 đang thúc đẩy hoàn tất các sáng kiến kinh tế ưu tiên, trong khi Malaysia khẳng định cam kết tăng cường đoàn kết, khả năng chống chịu và vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Maria Cristina Roque cho biết hội nghị lần thứ 28 Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ngày 14/11 sẽ rà soát tiến độ thực hiện các ưu tiên kinh tế, xác định những nội dung còn tồn đọng và hoàn thiện khuyến nghị trình lãnh đạo các nước.

Một trọng tâm là thúc đẩy Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), hướng tới tăng cường hợp tác trong thương mại số, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và an ninh mạng. Philippines cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 14/11, Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49 và các hội nghị liên quan tại Manila.

Malaysia dự kiến trao đổi về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường khả năng chống chịu của khu vực, bảo đảm an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng trước những biến động toàn cầu. Các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Myanmar, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, Biển Đông và cuộc khủng hoảng tại Tây Á, cũng sẽ được đề cập.

Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định việc tham dự hội nghị thể hiện cam kết của nước này trong củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và khả năng chống chịu của ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đối tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 49, các nhà lãnh đạo dự kiến xem xét những khuyến nghị về hợp tác kinh tế và trao đổi các vấn đề chiến lược của khu vực. Nhân dịp này, Philippines sẽ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Singapore, nước đảm nhiệm vai trò này trong năm 2027./.