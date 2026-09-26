Philippines thoát thẻ đỏ, ĐT Việt Nam thắng nghẹt thở trận ra quân FIFA ASEAN Cup

Trận đấu ở Bandung (Indonesia) diễn ra trong điều kiện không thuận lợi khi cơn mưa lớn khiến mặt sân Si Jalak Harupat trơn trượt. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý bóng và phối hợp của cả hai đội, đặc biệt là ĐT Việt Nam trong những phút đầu.

HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình có nhiều thay đổi, trong đó 4 cầu thủ Việt kiều cùng đá chính là Lê Giang Patrick, Adou Minh, Quang Vinh và Minh Hoàng. Ngoài ra bộ đôi nhập tịch Hoàng Hên - Xuân Son cũng ra sân từ đầu.

Đình Bắc nỗ lực thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Philippines (Ảnh: VNN)

Philippines chủ động gây sức ép trong những phút đầu, trong khi Việt Nam chưa thể triển khai bóng một cách mạch lạc. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ dần lấy lại thế trận và tạo ra bước ngoặt ở phút 25.

Lê Phạm Thành Long tung đường chọc khe để Lee Williams Minh Hoàng thoát xuống. Tiền đạo Việt kiều sau đó căng ngang vào trong. Bóng chạm một cầu thủ Philippines rồi tìm đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đình Bắc ăn mừng khi ghi bàn cho ĐT Việt Nam (Ảnh: VNN)

Bàn thắng giúp các học trò HLV Kim Sang-sik thi đấu chủ động hơn. Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam duy trì được sự tập trung, tổ chức bọc lót và hạn chế những tình huống nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, Philippines tiếp tục gia tăng sức ép trong khi Việt Nam chủ động chờ thời cơ phản công. Phút 58, Đình Bắc có cơ hội nhân đôi cách biệt khi thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines. Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam không thể tận dụng thành công.

Ít phút sau, Việt Nam chịu tổn thất khi Xuân Son gặp vấn đề sau một pha va chạm và không thể tiếp tục thi đấu. Phút 60, anh rời sân nhường chỗ cho Hai Long.

HLV Kim Sang-sik sau đó tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Khoa Ngô và Minh Khoa. Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Philippines liên tục tìm cách đưa bóng về phía khung thành Việt Nam, đặc biệt là bóng bổng.

Phút 75, Jesper Nyholm nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Khoa Ngô. Tuy nhiên, sau khi trọng tài tham khảo VAR, quyết định được thay đổi và cầu thủ Philippines không phải rời sân.

Đến phút 83, Philippines tưởng như đã có bàn gỡ. Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới Việt Nam sau một pha tấn công, nhưng trọng tài xác định cầu thủ này rơi vào thế việt vị.

Trong những phút còn lại, Việt Nam tập trung bảo vệ lợi thế mong manh. Hàng thủ áo đỏ đứng vững trước sức ép của Philippines, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Ba điểm trong ngày ra quân là kết quả quan trọng với ĐT Việt Nam, dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

Lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung cho cuộc đọ sức với đội đầu bảng Thái Lan vào ngày 29-9 tại Bandung. Đây được xem là thử thách lớn nhất vòng bảng với ĐT Việt Nam.