Philippines tăng cường bảo đảm an ninh mạng phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN

Philippines đã sẵn sàng cho ngày hội cấp cao ASEAN. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chính phủ nước này cho biết việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng là nguyên nhân khiến kết nối Wi-Fi tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila bị chậm, ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong nước và quốc tế.

Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Philippines (DICT) cho biết tình trạng kết nối Internet chậm tại Trung tâm Báo chí quốc tế, đặt ở Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center), xuất phát từ việc triển khai thêm các lớp bảo mật nhằm bảo vệ người sử dụng và ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng.

Theo Bộ trưởng DICT Robert Joseph de Claro, cơ quan này đã tiến hành các cuộc kiểm tra an ninh bổ sung và áp dụng những quy trình bảo mật nghiêm ngặt trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Ông giải thích vấn đề không nằm ở tốc độ đường truyền Internet cung cấp cho Trung tâm Thương mại Thế giới, mà ở các lớp kiểm tra an ninh trong đó dữ liệu phải đi qua trước khi đến thiết bị của người sử dụng.

Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO) Lino Cayetano khẳng định cơ quan chức năng chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh mạng cụ thể nào nhằm vào Trung tâm Báo chí quốc tế.

Theo ông Cayetano, các biện pháp đang được triển khai mang tính phòng ngừa, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm không xảy ra sự cố xâm phạm an ninh mạng trong thời gian tổ chức hội nghị.

Trung tâm Báo chí quốc tế là địa điểm phục vụ hoạt động đưa tin của các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Manila./.