Philippines sơ tán 1.400 người do núi lửa Mayon phun trào

Tro bụi phun lên từ núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, những người sơ tán sinh sống trong bán kính 6km quanh núi lửa, thuộc vùng nguy hiểm thường trực (PDZ), đã được chuyển đến các địa điểm an toàn hơn. Cảnh sát Quốc gia Philippines cũng cấm người dân đi vào khu vực này do lo ngại những nguy hiểm có thể phát sinh từ hoạt động núi lửa.

Vụ phun trào xảy ra vào trưa 30-10 theo giờ địa phương. Cùng ngày, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines nâng mức cảnh báo đối với Mayon từ cấp 2 lên cấp 3, trong thang cảnh báo gồm 5 cấp.

Mayon nằm tại tỉnh Albay, miền Bắc Philippines, là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất nước này. Ngọn núi nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, nhưng từng ghi nhận nhiều đợt phun trào dữ dội trong lịch sử, gây nguy hiểm cho các cộng đồng dân cư lân cận và buộc chính quyền tổ chức sơ tán quy mô lớn.

Giới chức Philippines đang duy trì các biện pháp hạn chế tiếp cận vùng nguy hiểm, trong bối cảnh hoạt động của núi lửa tiếp tục được theo dõi.