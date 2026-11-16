Philippines sẽ hoàn tất 19 sáng kiến kinh tế ưu tiên của ASEAN trong năm 2026

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong đó có việc ký kết Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines ở thành phố Pasay, Tổng thống Marcos cho biết các sáng kiến kinh tế ưu tiên của Philippines hướng tới tăng cường kết nối giữa các thị trường, hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và tài chính trong khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, những nỗ lực này dự kiến sẽ được cụ thể hóa bằng việc hoàn tất toàn bộ 19 sáng kiến kinh tế ưu tiên trước cuối năm 2026.

Các sáng kiến kinh tế ưu tiên của Philippines tập trung vào sáu lĩnh vực chiến lược, gồm chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); an ninh năng lượng và kết nối; chuỗi cung ứng tự cường và thương mại chiến lược; phát triển bền vững và chuyển đổi xanh; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cùng đổi mới sáng tạo; và kinh tế sáng tạo.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh việc triển khai các sáng kiến này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của khu vực trước những biến động của kinh tế thế giới.

Đề cập đến kết quả hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, ông Marcos cho biết hơn 100 văn kiện kết quả đã được thúc đẩy thông qua quá trình phối hợp và đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác.

Theo Tổng thống Philippines, những kết quả này thể hiện tính liên tục trong chương trình nghị sự của ASEAN, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, an ninh, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Ông Marcos khẳng định Tầm nhìn ASEAN 2045 không chỉ là mục tiêu phát triển trong hai thập kỷ tới mà còn là định hướng cho những quyết sách và hành động của các quốc gia thành viên ngay từ hiện tại.

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines xác định ba ưu tiên lớn, gồm củng cố hòa bình và an ninh, thúc đẩy các hành lang thịnh vượng và tăng cường trao quyền cho người dân. Trong đó, chương trình nghị sự về thịnh vượng tập trung thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, xây dựng các nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt hơn, phát triển bền vững và bảo đảm mọi thành phần xã hội đều được hưởng lợi từ tiến trình hội nhập.

Tổng thống Marcos cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, giới học thuật và cộng đồng trong quá trình thực hiện các mục tiêu dài hạn của ASEAN.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, thành công của hội nhập kinh tế khu vực không chỉ được thể hiện qua các thỏa thuận hay cam kết giữa các chính phủ, mà quan trọng hơn là những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, gia đình và cộng đồng tại các quốc gia thành viên.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Manila, Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Đông Nam Á và các đối tác đối thoại, nhằm thảo luận những định hướng hợp tác và ưu tiên phát triển của khu vực trong thời gian tới.