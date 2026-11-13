Philippines sẵn sàng cho tuần lễ Hội nghị Cấp cao ASEAN

Từ các trục đại lộ chính, cờ hoa, biểu trưng chào mừng Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 và Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tràn ngập không gian đô thị. Với chủ đề xuyên suốt “Cùng chèo lái tương lai chung”, Philippines đã sẵn sàng cho tuần lễ ngoại giao quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác đối thoại lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng hàng nghìn nghị sĩ và đại biểu quốc tế, nước chủ nhà đã huy động lực lượng an ninh quy mô lớn với hơn 23.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và cứu hộ ứng trực 24/24 giờ. Các trục đường chính được phân luồng riêng cho xe chở các đại biểu đến dự hội nghị. Chính quyền vùng đô thị Metro Manila cũng quyết định cho người dân nghỉ làm việc từ ngày 16-18/11 nhằm giảm áp lực giao thông, đồng thời điều chỉnh lịch bay của hơn 300 chuyến bay thương mại để ưu tiên chuyên cơ nguyên thủ.

Ông Chesly Mhelrei - đại diện Ban Tổ chức hội nghị ASEAN 2026 - cho biết Philippines vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và 49 tại Manila, đồng thời đón tiếp các quốc gia thành viên, trong đó có Timor Leste với tư cách là thành viên mới của khối. Theo ông, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đã nỗ lực hết mình để tổ chức hơn 600 cuộc họp khác nhau. Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi Philippines chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Singapore. Ban Tổ chức hy vọng rằng sự kiện này sẽ tạo tiền đề cho những thành công lâu dài, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt đẹp và sự hài lòng cho các đại biểu tham dự.

Song hành cùng công tác an ninh nghiêm ngặt là sự chuẩn bị chu đáo mang đậm lòng hiếu khách đặc trưng của người Philippines. Tại những địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và AIPA lần thứ 47, từng chi tiết nhỏ như không gian làm việc của báo chí quốc tế đến các chương trình, hoạt động chào mừng… đều được chăm chút kỹ lưỡng. Một số nhân viên lễ tân được chỉ định sẽ mặc trang phục được thiết kế riêng, sử dụng vải dệt truyền thống Binakol của vùng Ilocos, qua đó giới thiệu nghề thủ công và bản sắc văn hóa Philippines tới bạn bè quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho biết đây là chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa, thể hiện mong muốn của Philippines không chỉ tổ chức tốt một sự kiện ngoại giao mà còn để lại ấn tượng đẹp về đất nước và con người Philippines trong lòng các đại biểu quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh, thông qua công tác chuẩn bị chu đáo, có thể thấy Philippines đang nỗ lực kết hợp giữa yêu cầu tổ chức một hội nghị ngoại giao cấp cao với việc quảng bá hình ảnh một đất nước thân thiện, mến khách, năng động và có trách nhiệm với khu vực. Đại sứ tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, tinh thần trách nhiệm và lòng hiếu khách của nước chủ nhà, cùng sự phối hợp và đóng góp của các quốc gia thành viên, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả thực chất, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm và nâng cao vị thế của ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

Phát huy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn trước đây, kết hợp với những giải pháp công nghệ và hạ tầng mới được đầu tư đồng bộ, Philippines đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào lãnh đạo 11 nước ASEAN cùng các đối tác, mở ra một tuần lễ ngoại giao sôi động và nhiều kỳ vọng.