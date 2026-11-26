Hàng loạt căn nhà không được sử dụng đúng mục đích. Ảnh minh họa

Lỏng lẻo trong quản lý tài chính

Trong báo cáo kiểm toán đặc biệt vừa công bố, CoA đánh giá các giao dịch tài chính trị giá gần 1,08 tỷ USD do Ban lãnh đạo NHA phê duyệt là không đáng tin cậy và không tuân thủ quy định pháp luật. Các kiểm toán viên phát hiện những thiếu sót trong quản lý tài khoản, tài sản và thiết bị trị giá 2,95 tỷ Peso, dẫn đến sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính và các khoản tiền không rõ nguồn gốc, thiếu chứng từ hợp lệ. Công tác lưu trữ hồ sơ tại NHA cũng không đáp ứng yêu cầu, gây trở ngại cho việc xác minh các giao dịch và thu thập bằng chứng kiểm toán.

Những hạn chế trong kiểm soát tài chính còn thể hiện ở hệ thống thu hồi nợ, nhất là đối với các khoản thanh toán thông qua đơn vị thu hộ thứ ba. NHA chưa tích hợp các hệ thống độc lập, chưa thiết lập đầy đủ biện pháp kiểm soát xác thực tự động, do đó vẫn phụ thuộc vào báo cáo của các đơn vị thu hộ và thực hiện đối chiếu thanh toán thủ công.

Theo các kiểm toán viên, việc thiếu những cơ chế kiểm soát hiệu quả, cùng với thực thi chưa nghiêm các điều khoản hợp đồng về nộp ngân sách và quy định xử phạt, đã dẫn đến tình trạng tiền gửi không được ghi nhận, các khoản nộp bị chậm và tiền phạt không được thu hồi.

CoA cũng chỉ ra những bất cập trong quản lý một số khu đất công đang được NHA cho thuê. Cơ quan này chưa kịp thời đàm phán lại giá thuê trên cơ sở đánh giá thị trường cập nhật hoặc định giá theo từng phân khu, làm hạn chế khả năng khai thác nguồn thu cho ngân sách.

Bên cạnh đó, sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa các đơn vị khiến chi phí bị phát sinh thêm, tiềm ẩn rủi ro liên quan đến giấy tờ sở hữu bất động sản. Công tác giám sát các thỏa thuận cho thuê lại và nghĩa vụ thuế bất động sản cũng chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo đánh giá của CoA, những hạn chế trên ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ quyền và lợi ích của NHA đối với các khu đất công, làm giảm nguồn thu và gia tăng rủi ro pháp lý trong quá trình quản lý, khai thác tài sản.

Báo cáo kiểm toán cho thấy, năm 2025, tổng tài sản của NHA giảm xuống còn 195,17 tỷ Peso, trong khi nợ phải trả tăng lên 25,8 tỷ Peso, do đó, tài sản ròng của NHA chỉ đạt 169,37 tỷ Peso. Các khoản trợ cấp từ Chính phủ đã giảm từ 5,53 tỷ Peso (năm 2024) xuống còn 1,35 tỷ Peso, góp phần tạo nên khoản thâm hụt ròng 6,28 tỷ Peso của cơ quan này.

Hàng chục nghìn căn nhà vẫn bỏ trống sau siêu bão

Một trong những vấn đề đáng chú ý mà CoA đề cập là tình trạng hàng chục nghìn căn nhà thuộc Dự án nhà ở kiên cố Yolanda chưa được đưa vào sử dụng, mặc dù đã hoàn thành xây dựng.

Yolanda được coi là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Philippines, ảnh hưởng đến 14 triệu người tại 44 tỉnh, khiến 6.340 người thiệt mạng và 1.800 người mất tích. Chính phủ Philippines ước tính thiệt hại do thảm họa gây ra lên tới 95,4 tỷ Peso.

Sau khi siêu bão tàn phá khu vực Visayas, gây ra những đợt nước dâng do bão cao tới 2 mét, Chính phủ Philippines triển khai Chương trình nhà ở kiên cố Yolanda do NHA thực hiện, với mục tiêu xây dựng 194.195 căn nhà cho những người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm toán tính đến tháng 12/2025, NHA mới hoàn thành 176.804 căn nhà, tương đương 91,04% mục tiêu điều chỉnh. Trong số các căn nhà đã hoàn thiện, có tới 47.139 căn, chiếm 26,7%, vẫn chưa có người ở.

Không chỉ chậm tiến độ hoàn thành, các khu nhà ở đã xây dựng còn gặp khó khăn trong việc thu hút người dân đến sinh sống. Thiếu kết nối giao thông thuận tiện, hạn chế về cơ hội sinh kế, hệ thống tiện ích công cộng chưa đầy đủ và chất lượng xây dựng không bảo đảm là những nguyên nhân khiến người dân không muốn chuyển đến, góp phần làm các khu nhà xuống cấp.

Ông Panao - Phó Giáo sư tại Đại học Philippines - cho biết một số căn nhà dù đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa có giấy tờ quyền sử dụng đất hoặc quy hoạch phân lô, thiếu dịch vụ tiện ích hay tồn tại lỗi kỹ thuật cần sửa chữa. Ông cũng nhấn mạnh, tình trạng chậm trễ kéo dài làm gia tăng nguy cơ lãng phí ngân sách công, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách bảo vệ nguồn lực của Chính phủ trước thất thoát và lãng phí.

Các kiểm toán viên nhà nước cho biết NHA chưa có hướng dẫn thực hành kế toán chính thức và các chính sách được chuẩn hóa, ảnh hưởng đến độ tin cậy của các khoản phải thu tính đến ngày 31/12/2025.

Việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán cũng chưa đạt yêu cầu. Trong tổng số 231 khuyến nghị được đưa ra tại báo cáo kiểm toán năm 2024 của NHA, mới có 39 khuyến nghị được thực hiện, trong khi 182 khuyến nghị vẫn chưa được triển khai.

CoA cảnh báo, những tồn tại và chậm trễ này có thể làm tổn hại uy tín của NHA trong công tác ứng phó thiên tai, đồng thời làm suy giảm niềm tin của công chúng vào năng lực cung cấp nhà ở kịp thời, phù hợp cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai./.

(Theo bworldonline.com và newsinfo.inquirer.net)